В Лондоне сравнили российскую экономику с британской и расстроились

03 февраля 2023 в 05:24 Размер текста - 17 +

В Британии расстроились прогнозу экономики, который оказался хуже, чем в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Согласно прогнозу Международного валютного фонда, экономика Великобритании на 2023 год оказалась самой худшей среди других стран Запада и России, в отношении которой Соединенное королевство ввело ряд санкций. Об этом сообщили в эфире британского телеканала. «Нехватка персонала, растущие ипотечные кредиты и налоги. Это привело к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», — следует из сюжета британского телеканала Channel 4 . Согласно прогнозу МВФ, экономика Британии в этом году упадет более чем на полпроцента, а в стране будет спад экономического производства и замедление экономического роста. При этом в российской экономике будет наблюдаться рост: в 2023 году он составит 0,3%, а в следующем составит 2,1%. Ранее URA.RU сообщало, что Россия создает крупнейшее в мире экономическое пространство. Так эксперты оценили запуск проекта Большая Евразия во время переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, экономика Великобритании на 2023 год оказалась самой худшей среди других стран Запада и России, в отношении которой Соединенное королевство ввело ряд санкций. Об этом сообщили в эфире британского телеканала. «Нехватка персонала, растущие ипотечные кредиты и налоги. Это привело к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», — следует из сюжета британского телеканала Channel 4. Согласно прогнозу МВФ, экономика Британии в этом году упадет более чем на полпроцента, а в стране будет спад экономического производства и замедление экономического роста. При этом в российской экономике будет наблюдаться рост: в 2023 году он составит 0,3%, а в следующем составит 2,1%. Ранее URA.RU сообщало, что Россия создает крупнейшее в мире экономическое пространство. Так эксперты оценили запуск проекта Большая Евразия во время переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).