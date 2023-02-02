02 февраля 2023

В Лондоне сравнили российскую экономику с британской и расстроились

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Приём консульства Британии в Хайяте. Екатеринбург, англия, флаг великобритании
В Британии расстроились прогнозу экономики, который оказался хуже, чем в РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, экономика Великобритании на 2023 год оказалась самой худшей среди других стран Запада и России, в отношении которой Соединенное королевство ввело ряд санкций. Об этом сообщили в эфире британского телеканала.

«Нехватка персонала, растущие ипотечные кредиты и налоги. Это привело к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», — следует из сюжета британского телеканала Channel 4.

Согласно прогнозу МВФ, экономика Британии в этом году упадет более чем на полпроцента, а в стране будет спад экономического производства и замедление экономического роста. При этом в российской экономике будет наблюдаться рост: в 2023 году он составит 0,3%, а в следующем составит 2,1%.

Ранее URA.RU сообщало, что Россия создает крупнейшее в мире экономическое пространство. Так эксперты оценили запуск проекта Большая Евразия во время переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Согласно прогнозу Международного валютного фонда, экономика Великобритании на 2023 год оказалась самой худшей среди других стран Запада и России, в отношении которой Соединенное королевство ввело ряд санкций. Об этом сообщили в эфире британского телеканала. «Нехватка персонала, растущие ипотечные кредиты и налоги. Это привело к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», — следует из сюжета британского телеканала Channel 4. Согласно прогнозу МВФ, экономика Британии в этом году упадет более чем на полпроцента, а в стране будет спад экономического производства и замедление экономического роста. При этом в российской экономике будет наблюдаться рост: в 2023 году он составит 0,3%, а в следующем составит 2,1%. Ранее URA.RU сообщало, что Россия создает крупнейшее в мире экономическое пространство. Так эксперты оценили запуск проекта Большая Евразия во время переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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