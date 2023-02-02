02 февраля 2023

В Екатеринбурге ждут лидера ЛДПР Леонида Слуцкого

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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34-й съезд ЛДПР избирает Леонида Слуцкого лидеором партии. Москва, слуцкий леонид, лдпр, съезд лдпр, слуцкий
Главу ЛДПР заинтересовали выборы в гордуму Екатеринбурга Фото:

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посетит города, где планируются выборы в законодательное собрание или городскую думу. В частности, его ждут в Екатеринбурге, сообщил URA.RU источник из окружения.

«Вариант с приездом Слуцкого рассматривается, но точной даты нет. В Екатеринбурге осенью пройдут выборы в гордуму, в которых ЛДПР также будет участвовать. На прошлой неделе в город приезжал замглавы аппарата ЛДПР Владимир Костин, с ним также обсудили выборы в городскую думу», — рассказал инсайдер.

При этом неизвестно, будет ли Слуцкий встречаться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В Свердловской области в 2023 году предстоит провести 12 избирательных компаний, в том числе в единый день голосования — 11 кампаний, включая дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 и 10 кампаний по выборам в органы местного самоуправления

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посетит города, где планируются выборы в законодательное собрание или городскую думу. В частности, его ждут в Екатеринбурге, сообщил URA.RU источник из окружения. «Вариант с приездом Слуцкого рассматривается, но точной даты нет. В Екатеринбурге осенью пройдут выборы в гордуму, в которых ЛДПР также будет участвовать. На прошлой неделе в город приезжал замглавы аппарата ЛДПР Владимир Костин, с ним также обсудили выборы в городскую думу», — рассказал инсайдер. При этом неизвестно, будет ли Слуцкий встречаться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В Свердловской области в 2023 году предстоит провести 12 избирательных компаний, в том числе в единый день голосования — 11 кампаний, включая дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 и 10 кампаний по выборам в органы местного самоуправления
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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