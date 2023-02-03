Прокуратура упрекнула губернатора Махонина в дискриминации детей

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину предложили устранить нарушения в документации Фото:

Прокуратура Пермского края провела проверку законности внесенных изменений в порядок обеспечения питанием малолетних детей и выявила признаки дискриминации между детьми, проживающими в Перми и в остальных муниципалитетах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Согласно изменениям в документе, дети, проживающие в Перми, обеспечиваются кисломолочной продукцией промышленного производства в виде молока, кефира и творога, тогда как несовершеннолетним из территорий региона доступны только сухие молочные смеси и каши. В связи с этим прокурором Пермского края губернатору предложено обеспечить равное соблюдение прав всех детей Пермского края», — говорится в ведомстве.

Изменения в документацию вступили в силу первого января 2023 года. Они коснулись детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет.

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Прокуратура Пермского края провела проверку законности внесенных изменений в порядок обеспечения питанием малолетних детей и выявила признаки дискриминации между детьми, проживающими в Перми и в остальных муниципалитетах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Согласно изменениям в документе, дети, проживающие в Перми, обеспечиваются кисломолочной продукцией промышленного производства в виде молока, кефира и творога, тогда как несовершеннолетним из территорий региона доступны только сухие молочные смеси и каши. В связи с этим прокурором Пермского края губернатору предложено обеспечить равное соблюдение прав всех детей Пермского края», — говорится в ведомстве. Изменения в документацию вступили в силу первого января 2023 года. Они коснулись детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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