Прокуратура упрекнула губернатора Махонина в дискриминации детей

03 февраля 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину предложили устранить нарушения в документации Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Пермского края провела проверку законности внесенных изменений в порядок обеспечения питанием малолетних детей и выявила признаки дискриминации между детьми, проживающими в Перми и в остальных муниципалитетах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Согласно изменениям в документе, дети, проживающие в Перми, обеспечиваются кисломолочной продукцией промышленного производства в виде молока, кефира и творога, тогда как несовершеннолетним из территорий региона доступны только сухие молочные смеси и каши. В связи с этим прокурором Пермского края губернатору предложено обеспечить равное соблюдение прав всех детей Пермского края», — говорится в ведомстве. Изменения в документацию вступили в силу первого января 2023 года. Они коснулись детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет.

Прокуратура Пермского края провела проверку законности внесенных изменений в порядок обеспечения питанием малолетних детей и выявила признаки дискриминации между детьми, проживающими в Перми и в остальных муниципалитетах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Согласно изменениям в документе, дети, проживающие в Перми, обеспечиваются кисломолочной продукцией промышленного производства в виде молока, кефира и творога, тогда как несовершеннолетним из территорий региона доступны только сухие молочные смеси и каши. В связи с этим прокурором Пермского края губернатору предложено обеспечить равное соблюдение прав всех детей Пермского края», — говорится в ведомстве. Изменения в документацию вступили в силу первого января 2023 года. Они коснулись детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет.