Прокуратура упрекнула губернатора Махонина в дискриминации детей

Прокуратура Пермского края провела проверку законности внесенных изменений в порядок обеспечения питанием малолетних детей и выявила признаки дискриминации между детьми, проживающими в Перми и в остальных муниципалитетах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Согласно изменениям в документе, дети, проживающие в Перми, обеспечиваются кисломолочной продукцией промышленного производства в виде молока, кефира и творога, тогда как несовершеннолетним из территорий региона доступны только сухие молочные смеси и каши. В связи с этим прокурором Пермского края губернатору предложено обеспечить равное соблюдение прав всех детей Пермского края», — говорится в ведомстве.
Изменения в документацию вступили в силу первого января 2023 года. Они коснулись детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет.
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