Екатеринбургские военнослужащие посетили выставку российского живописца. Фото

05 февраля 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Военные посетили персональную выставку художницы Кавсарии Мигулько Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбургском доме офицеров военнослужащие Центрального военного округа посетили выставку российской художницы Кавсарии Мигулько. Об этом сообщили на сайте Минобороны РФ ЦВО. «Персональную выставку художницы „В палитре родного края“ смогли оценить военные ЦВО. Также у них была возможность лично пообщаться с художницей, задав интересующие вопросы», — рассказали на сайте министерства. В свободное от боевой подготовки время военнослужащие регулярно посещают выставки, музеи и концерты с участием ансамбля песни и пляски ЦВО. Ранее URA.RU рассказывало о посещении призывниками киносеанса, на котором демонстрировался фильм «В бой идут одни старики». Посещение военнослужащими ЦВО выставки Кавсарии Мигулько в Окружном доме офицеров Фото: пресс-служба Центрального военного округа Минобороны РФ

В Екатеринбургском доме офицеров военнослужащие Центрального военного округа посетили выставку российской художницы Кавсарии Мигулько. Об этом сообщили на сайте Минобороны РФ ЦВО. «Персональную выставку художницы „В палитре родного края“ смогли оценить военные ЦВО. Также у них была возможность лично пообщаться с художницей, задав интересующие вопросы», — рассказали на сайте министерства. В свободное от боевой подготовки время военнослужащие регулярно посещают выставки, музеи и концерты с участием ансамбля песни и пляски ЦВО. Ранее URA.RU рассказывало о посещении призывниками киносеанса, на котором демонстрировался фильм «В бой идут одни старики».