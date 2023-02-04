04 февраля 2023
03 февраля 2023

Екатеринбургские военнослужащие посетили выставку российского живописца. Фото

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Торжественное возложение венков к памятнику маршала Советского Союза Георгию Жукову. Екатеринбург, штаб цво, флаг россии, памятник маршалу жукову, военная форма, строй
Военные посетили персональную выставку художницы Кавсарии Мигулько Фото:

В Екатеринбургском доме офицеров военнослужащие Центрального военного округа посетили выставку российской художницы Кавсарии Мигулько. Об этом сообщили на сайте Минобороны РФ ЦВО.

«Персональную выставку художницы „В палитре родного края“ смогли оценить военные ЦВО. Также у них была возможность лично пообщаться с художницей, задав интересующие вопросы», — рассказали на сайте министерства.

В свободное от боевой подготовки время военнослужащие регулярно посещают выставки, музеи и концерты с участием ансамбля песни и пляски ЦВО. Ранее URA.RU рассказывало о посещении призывниками киносеанса, на котором демонстрировался фильм «В бой идут одни старики».

Посещение военнослужащими ЦВО выставки Кавсарии Мигулько в Окружном доме офицеров
Фото:

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В Екатеринбургском доме офицеров военнослужащие Центрального военного округа посетили выставку российской художницы Кавсарии Мигулько. Об этом сообщили на сайте Минобороны РФ ЦВО. «Персональную выставку художницы „В палитре родного края“ смогли оценить военные ЦВО. Также у них была возможность лично пообщаться с художницей, задав интересующие вопросы», — рассказали на сайте министерства. В свободное от боевой подготовки время военнослужащие регулярно посещают выставки, музеи и концерты с участием ансамбля песни и пляски ЦВО. Ранее URA.RU рассказывало о посещении призывниками киносеанса, на котором демонстрировался фильм «В бой идут одни старики».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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