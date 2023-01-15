Показ фильмов для военнослужащих — форма проведения армейского досуга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для военнослужащих мотострелкового соединения Центрального военного округа в Екатеринбурге провели киносеанс, на котором показали фильм «В бой идут одни старики». Об этом сообщили на сайте Минобороны РФ ЦВО.

«Призывникам показали классику отечественного кинематографа „В бой идут одни старики“. После просмотра военнослужащие поделились впечатлениями и обсудили фильм», — рассказали в МО РФ.

Еженедельный просмотр кино является давней традицией в Вооруженных силах РФ. Данное мероприятие — неотъемлимая часть проведения досуга военных.

Ранее URA.RU сообщало о концерте, который провели в екатеринбургском Доме офицеров для военнослужащих ЦВО и их семей. Мероприятие прошло в атмосфере 40-х годов прошлого века.