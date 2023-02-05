Самолет, летевший из Москвы в Сургут, отправили в Нижневартовск

Борт ушел на запасной аэродром из-за погоды
Самолет из Москвы, который должен был приземлиться 6 февраля в Сургуте (ХМАО), улетел в аэропорт Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в справочной воздушной гавани.
«Борт из Шереметьево приземлился в Нижневартовске из-за метеоусловий. Задержка до 16:00», — уточнили в справочной. Речь идет о рейсе СУ1510 авиакомпании «Аэрофлот».
Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Utair из Сургута в Тюмень вынужден был вернуться в аэропорт вылета, потому что при взлете произошел отказ уборки шасси. Расследование инцидента взяла на контроль Сургутская транспортная прокуратура.
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