Самолет, летевший из Москвы в Сургут, отправили в Нижневартовск

06 февраля 2023 в 08:32 Размер текста - 17 +

Борт ушел на запасной аэродром из-за погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет из Москвы, который должен был приземлиться 6 февраля в Сургуте (ХМАО), улетел в аэропорт Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в справочной воздушной гавани. «Борт из Шереметьево приземлился в Нижневартовске из-за метеоусловий. Задержка до 16:00», — уточнили в справочной. Речь идет о рейсе СУ1510 авиакомпании «Аэрофлот». Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Utair из Сургута в Тюмень вынужден был вернуться в аэропорт вылета, потому что при взлете произошел отказ уборки шасси. Расследование инцидента взяла на контроль Сургутская транспортная прокуратура.

Самолет из Москвы, который должен был приземлиться 6 февраля в Сургуте (ХМАО), улетел в аэропорт Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в справочной воздушной гавани. «Борт из Шереметьево приземлился в Нижневартовске из-за метеоусловий. Задержка до 16:00», — уточнили в справочной. Речь идет о рейсе СУ1510 авиакомпании «Аэрофлот». Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Utair из Сургута в Тюмень вынужден был вернуться в аэропорт вылета, потому что при взлете произошел отказ уборки шасси. Расследование инцидента взяла на контроль Сургутская транспортная прокуратура.