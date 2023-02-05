05 февраля 2023
04 февраля 2023

Самолет, летевший из Москвы в Сургут, отправили в Нижневартовск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт
Борт ушел на запасной аэродром из-за погоды Фото:

Самолет из Москвы, который должен был приземлиться 6 февраля в Сургуте (ХМАО), улетел в аэропорт Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в справочной воздушной гавани.

«Борт из Шереметьево приземлился в Нижневартовске из-за метеоусловий. Задержка до 16:00», — уточнили в справочной. Речь идет о рейсе СУ1510 авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Utair из Сургута в Тюмень вынужден был вернуться в аэропорт вылета, потому что при взлете произошел отказ уборки шасси. Расследование инцидента взяла на контроль Сургутская транспортная прокуратура.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Самолет из Москвы, который должен был приземлиться 6 февраля в Сургуте (ХМАО), улетел в аэропорт Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в справочной воздушной гавани. «Борт из Шереметьево приземлился в Нижневартовске из-за метеоусловий. Задержка до 16:00», — уточнили в справочной. Речь идет о рейсе СУ1510 авиакомпании «Аэрофлот». Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Utair из Сургута в Тюмень вынужден был вернуться в аэропорт вылета, потому что при взлете произошел отказ уборки шасси. Расследование инцидента взяла на контроль Сургутская транспортная прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...