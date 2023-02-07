В подмосковном лицее 11-летняя девочка изрезала одноклассницу ножом. Видео

В подмосковных Химках пятиклассница устроила поножовщину в туалете лицея

07 февраля 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

11-летняя обидчица заявила, что принесла в лицей кухонный нож из дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Химках пятиклассница изрезала сверстницу кухонным ножом в туалете лицея №10. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Конфликт между 11-летними девочками произошел утром. По предварительным данным, нападавшая ударила ножом девочку в грудь и голову. После этого обидчица спокойно вернулась в аудиторию со словами «Я убила Соню», передает Mash. Девочка заявила, что нож в лицей принесла из дома. Уточняется, что сейчас пострадавшая находится в реанимации со множественными колото-резаными ранениями головы, груди и рук. Подписчики группы «Типичные Химки» в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что получившую ранения девочку спасти не удалось. URA.RU отправил запрос в МВД Московской области. На момент публикации ответ в редакцию не поступил. Обновленно 17:15: В ГУ МВД по Московской области в ответ на запрос URA.RU подтвердили информацию о происшествии. Также сообщается, что подмосковная прокуратура организовала проверку по этому инциденту. «Пострадавшая девочка госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — уточняет пресс-служба ведомства в Telegram .

В Химках пятиклассница изрезала сверстницу кухонным ножом в туалете лицея №10. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Конфликт между 11-летними девочками произошел утром. По предварительным данным, нападавшая ударила ножом девочку в грудь и голову. После этого обидчица спокойно вернулась в аудиторию со словами «Я убила Соню», передает Mash. Девочка заявила, что нож в лицей принесла из дома. Уточняется, что сейчас пострадавшая находится в реанимации со множественными колото-резаными ранениями головы, груди и рук. Подписчики группы «Типичные Химки» в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что получившую ранения девочку спасти не удалось. URA.RU отправил запрос в МВД Московской области. На момент публикации ответ в редакцию не поступил. Обновленно 17:15: В ГУ МВД по Московской области в ответ на запрос URA.RU подтвердили информацию о происшествии. Также сообщается, что подмосковная прокуратура организовала проверку по этому инциденту. «Пострадавшая девочка госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — уточняет пресс-служба ведомства в Telegram.