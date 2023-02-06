В Перми откроется лагерь для взрослых с кокошниками, баяном и медведями

07 февраля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Смена для взрослых будет проходить в тематике Russian style Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермякам предложили посетить смену лагеря для взрослых в русском стиле. Длится она будет всего три дня 14,15 и 16 апреля. Тематику и даты объявили в соцсетях проекта Comics camp. «Почувствуй наш Russian style. И всt, что с ним связано: кокошники, медведь, соленые огурчики, баян, мода, музыка, ярмарка, хлеб да соль и многое другое. Каждый день — новая музыкальная и модная эпоха. Игры, концерты, мастер-классы, дискотека, свежий воздух, костер, прогулки в лесу», указано в анонсе в группе «Comics camp — Лагерь для детей и взрослых| Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Путевка сейчас стоит 7000 рублей. В ее стоимость входит пятиразовое питание, проживание в теплом корпусе на базе ДОЛ «Звездный», трансфер, развлекательная программа, дискотека с профессиональным Dj, фирменный мерч, фотографии и видеоролик со смены, главный гость, личность которого организаторы пока держат в секрете.

Пермякам предложили посетить смену лагеря для взрослых в русском стиле. Длится она будет всего три дня 14,15 и 16 апреля. Тематику и даты объявили в соцсетях проекта Comics camp. «Почувствуй наш Russian style. И всt, что с ним связано: кокошники, медведь, соленые огурчики, баян, мода, музыка, ярмарка, хлеб да соль и многое другое. Каждый день — новая музыкальная и модная эпоха. Игры, концерты, мастер-классы, дискотека, свежий воздух, костер, прогулки в лесу», указано в анонсе в группе «Comics camp — Лагерь для детей и взрослых| Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Путевка сейчас стоит 7000 рублей. В ее стоимость входит пятиразовое питание, проживание в теплом корпусе на базе ДОЛ «Звездный», трансфер, развлекательная программа, дискотека с профессиональным Dj, фирменный мерч, фотографии и видеоролик со смены, главный гость, личность которого организаторы пока держат в секрете.