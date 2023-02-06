06 февраля 2023

В Перми откроется лагерь для взрослых с кокошниками, баяном и медведями

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Мединского в Свердловский театр музыкальной комедии. Екатеринбург, хозяйка медной горы, кокошники
Смена для взрослых будет проходить в тематике Russian style Фото:

Пермякам предложили посетить смену лагеря для взрослых в русском стиле. Длится она будет всего три дня 14,15 и 16 апреля. Тематику и даты объявили в соцсетях проекта Comics camp.

«Почувствуй наш Russian style. И всt, что с ним связано: кокошники, медведь, соленые огурчики, баян, мода, музыка, ярмарка, хлеб да соль и многое другое. Каждый день — новая музыкальная и модная эпоха. Игры, концерты, мастер-классы, дискотека, свежий воздух, костер, прогулки в лесу», указано в анонсе в группе «Comics camp — Лагерь для детей и взрослых| Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Путевка сейчас стоит 7000 рублей. В ее стоимость входит пятиразовое питание, проживание в теплом корпусе на базе ДОЛ «Звездный», трансфер, развлекательная программа, дискотека с профессиональным Dj, фирменный мерч, фотографии и видеоролик со смены, главный гость, личность которого организаторы пока держат в секрете.

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Пермякам предложили посетить смену лагеря для взрослых в русском стиле. Длится она будет всего три дня 14,15 и 16 апреля. Тематику и даты объявили в соцсетях проекта Comics camp. «Почувствуй наш Russian style. И всt, что с ним связано: кокошники, медведь, соленые огурчики, баян, мода, музыка, ярмарка, хлеб да соль и многое другое. Каждый день — новая музыкальная и модная эпоха. Игры, концерты, мастер-классы, дискотека, свежий воздух, костер, прогулки в лесу», указано в анонсе в группе «Comics camp — Лагерь для детей и взрослых| Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Путевка сейчас стоит 7000 рублей. В ее стоимость входит пятиразовое питание, проживание в теплом корпусе на базе ДОЛ «Звездный», трансфер, развлекательная программа, дискотека с профессиональным Dj, фирменный мерч, фотографии и видеоролик со смены, главный гость, личность которого организаторы пока держат в секрете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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