В Перми откроется лагерь для взрослых с кокошниками, баяном и медведями

Пермякам предложили посетить смену лагеря для взрослых в русском стиле. Длится она будет всего три дня 14,15 и 16 апреля. Тематику и даты объявили в соцсетях проекта Comics camp.
«Почувствуй наш Russian style. И всt, что с ним связано: кокошники, медведь, соленые огурчики, баян, мода, музыка, ярмарка, хлеб да соль и многое другое. Каждый день — новая музыкальная и модная эпоха. Игры, концерты, мастер-классы, дискотека, свежий воздух, костер, прогулки в лесу», указано в анонсе в группе «Comics camp — Лагерь для детей и взрослых| Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
Путевка сейчас стоит 7000 рублей. В ее стоимость входит пятиразовое питание, проживание в теплом корпусе на базе ДОЛ «Звездный», трансфер, развлекательная программа, дискотека с профессиональным Dj, фирменный мерч, фотографии и видеоролик со смены, главный гость, личность которого организаторы пока держат в секрете.
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