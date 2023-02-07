В Турции объяснили желание США втянуть НАТО в конфликт на Украине

Milliyet: Вашингтон втянул НАТО в конфликт на Украине, чтобы получить прибыль от реализации оружия

08 февраля 2023 в 05:22 Размер текста - 17 +

Milliyet: Вашингтон получает огромную прибыль от реализации оружия для ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получать большой доход от реализации оружия. Такое мнение высказал обозреватель Тунджа Бенгин для турецкой газеты Milliyet. «США намерены втянуть Европу в новую мировую войну ради собственной выгоды», — пишет автор статьи для Milliyet. По его словам, с началом конфликта на Украине наибольшую прибыль от продажи оружия получила «и до сих пор получает» Вашингтон. «Прекращение боевых действий — не в ее интересах», — считает обозреватель Бенгин. Он отметил, что чем больше Европа вовлечена в конфликт с РФ, тем сильнее она становится зависимой от США. Такое истечение обстоятельств только на руку Вашингтону, считает обозреватель. Ранее обозреватель американской газеты The New York Times Стивен Эрлангер заявил, что Европа не смогла перестать быть зависимой от США, так как не создала собственную систему обороны из-за конфликта на Украине. США с помощью НАТО пытаются подчинить себе Евросоюз, сообщала китайская газета Global Times. Военно-политический блок будет добиваться согласия Турции, чтобы начать полномасштабный военный конфликт с Россией. Такое мнение ранее высказал турецкий аналитик Берджан Тутарю. Он заверил, что альянс разработал план действий для вступления в войну с РФ.

США втянули НАТО в конфликт на Украине, чтобы получать большой доход от реализации оружия. Такое мнение высказал обозреватель Тунджа Бенгин для турецкой газеты Milliyet. «США намерены втянуть Европу в новую мировую войну ради собственной выгоды», — пишет автор статьи для Milliyet. По его словам, с началом конфликта на Украине наибольшую прибыль от продажи оружия получила «и до сих пор получает» Вашингтон. «Прекращение боевых действий — не в ее интересах», — считает обозреватель Бенгин. Он отметил, что чем больше Европа вовлечена в конфликт с РФ, тем сильнее она становится зависимой от США. Такое истечение обстоятельств только на руку Вашингтону, считает обозреватель. Ранее обозреватель американской газеты The New York Times Стивен Эрлангер заявил, что Европа не смогла перестать быть зависимой от США, так как не создала собственную систему обороны из-за конфликта на Украине. США с помощью НАТО пытаются подчинить себе Евросоюз, сообщала китайская газета Global Times. Военно-политический блок будет добиваться согласия Турции, чтобы начать полномасштабный военный конфликт с Россией. Такое мнение ранее высказал турецкий аналитик Берджан Тутарю. Он заверил, что альянс разработал план действий для вступления в войну с РФ.