Уральский завод впервые показал самолет, который заменит легендарный Ан-2. Фото

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«Байкал» называют новой вехой в развитии региональной авиации в России Фото:

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) представил собственную разработку — самолет «Байкал», который будут производить на площадке в «Титановой долине». Фотографии с полетов распространил областной департамент информполитики (ДИП).

Событие приурочили к 100-летию гражданской авиации. «Уральский завод гражданской авиации встречает юбилей отрасли амбициозными планами наладить к 2030 году производство 25 новых самолетов „Байкал“ в год, а также в несколько раз увеличить число сотрудников предприятия», — рассказали в ДИПе.

В ведомстве подчеркнули, что от Ан-2 (летает с 1947 года) «Байкал» отличают более высокая скорость и дальность полета. Уже известно, что три самолета с 2026 по 2028 год поставят на Камчатку — для перевозки туристов.

Фото:

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Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) представил собственную разработку — самолет «Байкал», который будут производить на площадке в «Титановой долине». Фотографии с полетов распространил областной департамент информполитики (ДИП). Событие приурочили к 100-летию гражданской авиации. «Уральский завод гражданской авиации встречает юбилей отрасли амбициозными планами наладить к 2030 году производство 25 новых самолетов „Байкал“ в год, а также в несколько раз увеличить число сотрудников предприятия», — рассказали в ДИПе. В ведомстве подчеркнули, что от Ан-2 (летает с 1947 года) «Байкал» отличают более высокая скорость и дальность полета. Уже известно, что три самолета с 2026 по 2028 год поставят на Камчатку — для перевозки туристов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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