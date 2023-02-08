«Байкал» называют новой вехой в развитии региональной авиации в России Фото: департамент информполитики Свердловской области

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) представил собственную разработку — самолет «Байкал», который будут производить на площадке в «Титановой долине». Фотографии с полетов распространил областной департамент информполитики (ДИП).

Событие приурочили к 100-летию гражданской авиации. «Уральский завод гражданской авиации встречает юбилей отрасли амбициозными планами наладить к 2030 году производство 25 новых самолетов „Байкал“ в год, а также в несколько раз увеличить число сотрудников предприятия», — рассказали в ДИПе.

В ведомстве подчеркнули, что от Ан-2 (летает с 1947 года) «Байкал» отличают более высокая скорость и дальность полета. Уже известно, что три самолета с 2026 по 2028 год поставят на Камчатку — для перевозки туристов.