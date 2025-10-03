Мэр Ханты-Мансийска сделал заявление о готовности города к зимнему сезону

Ханты-Мансийск (ХМАО) получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом заявил глава города Максим Ряшин.
«Комиссия Северо-Уральского управления Ростехнадзора высоко оценила уровень подготовки окружного центра к предстоящим холодам. Это результат большой и слаженной работы всех служб и организаций, которые летом трудились над ремонтом и обновлением городских систем», — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Специалисты накануне зимнего периода отремонтировали оборудование, заменили изношенные элементы и модернизировали устаревшие узлы теплоснабжения. Ханты-Мансийска на 100% готов к грядущей зиме, отметил мэр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!