В свердловском городе воссоздали военные события 1940-х годов. Фото

09 февраля 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

Военная реконструкция прошла на горе Бессоновой в Сысерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сысерти (Свердловская область) прошла военно-историческая реконструкция событий происходивших, на Карельском фронте Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в одном из городских telrgram-каналов. «В минувшие выходные прошла военно-историческая реконструкция „Живая история“ на горе Бессоновой в Сысерти. Участники мероприятия воссоздали эпизоды на Карельском фронте ВОВ в 1942—1945 годах», рассказали в telegram-канале «Сысертский округ». Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургских студентах, которые воссоздали самый известный судебный процесс XX века. Студенты института прокуратуры Крыма совместно со студентами Уральского государственного экономического университета реконструировали Нюрнбергский процесс 1945 года.

В Сысерти (Свердловская область) прошла военно-историческая реконструкция событий происходивших, на Карельском фронте Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в одном из городских telrgram-каналов. «В минувшие выходные прошла военно-историческая реконструкция „Живая история“ на горе Бессоновой в Сысерти. Участники мероприятия воссоздали эпизоды на Карельском фронте ВОВ в 1942—1945 годах», рассказали в telegram-канале «Сысертский округ». Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургских студентах, которые воссоздали самый известный судебный процесс XX века. Студенты института прокуратуры Крыма совместно со студентами Уральского государственного экономического университета реконструировали Нюрнбергский процесс 1945 года.