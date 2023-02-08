В Сысерти (Свердловская область) прошла военно-историческая реконструкция событий происходивших, на Карельском фронте Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в одном из городских telrgram-каналов.
«В минувшие выходные прошла военно-историческая реконструкция „Живая история“ на горе Бессоновой в Сысерти. Участники мероприятия воссоздали эпизоды на Карельском фронте ВОВ в 1942—1945 годах», рассказали в telegram-канале «Сысертский округ».
Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургских студентах, которые воссоздали самый известный судебный процесс XX века. Студенты института прокуратуры Крыма совместно со студентами Уральского государственного экономического университета реконструировали Нюрнбергский процесс 1945 года.
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