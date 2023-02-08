08 февраля 2023

В свердловском городе воссоздали военные события 1940-х годов. Фото

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Реконструкция Корсунь-Шевченковской операции. Свердловская область, Верхняя Пышма, советские солдаты, сражение, рукопашный бой, военная реконструкция, красная армия, штыковая атака, reenactor, historical reenactment
Военная реконструкция прошла на горе Бессоновой в Сысерти Фото:

В Сысерти (Свердловская область) прошла военно-историческая реконструкция событий происходивших, на Карельском фронте Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в одном из городских telrgram-каналов.

«В минувшие выходные прошла военно-историческая реконструкция „Живая история“ на горе Бессоновой в Сысерти. Участники мероприятия воссоздали эпизоды на Карельском фронте ВОВ в 1942—1945 годах», рассказали в telegram-канале «Сысертский округ».

Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургских студентах, которые воссоздали самый известный судебный процесс XX века. Студенты института прокуратуры Крыма совместно со студентами Уральского государственного экономического университета реконструировали Нюрнбергский процесс 1945 года.

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В Сысерти (Свердловская область) прошла военно-историческая реконструкция событий происходивших, на Карельском фронте Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в одном из городских telrgram-каналов. «В минувшие выходные прошла военно-историческая реконструкция „Живая история“ на горе Бессоновой в Сысерти. Участники мероприятия воссоздали эпизоды на Карельском фронте ВОВ в 1942—1945 годах», рассказали в telegram-канале «Сысертский округ». Ранее URA.RU сообщало о екатеринбургских студентах, которые воссоздали самый известный судебный процесс XX века. Студенты института прокуратуры Крыма совместно со студентами Уральского государственного экономического университета реконструировали Нюрнбергский процесс 1945 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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