В Екатеринбурге воссоздали самый громкий судебный процесс 20 века

Репетиция постановки судебного процесса заняла три месяца Фото: корреспондент URA.RU

Студенты института прокуратуры Крыма совместно со студентами Уральского государственного экономического университета воссоздали Нюрнберский процесс 1945 года, который был посвящен международному судебному процессу над бывшими руководителями гитлеровской Германии. На исторической реконструкции в Доме культуры УрГЭУ побывал и корреспондент URA.RU.

«В 2015 году в институте преподаватели вступили с тем, что необходимо разработать реконструкцию Нюрнбергского процесса в кратком изложении, чтобы популяризировать знания. Мы столкнулись с тем, что многие о нем не знали. В советское время было принято мало говорить о военнопленных, окупированных территориях. За основу мы взяли восьмитонное издание о судебном процессе», — рассказал доцент Крымского юридического института — филиала университета прокуратура РФ Иван Задерейчук. К слову, он сам сыграл роль Рудольфа Гессе.

Реконструкцию студенты и преподаватели показывают с 2017 года в детском лагере« Артек» и других учебных заведениях Крымского полуострова. По признанию Задерейчука, за пять лет сменилось уже два состава актеров. «Из первого состава несколько ребят уже работают в прокуратуре, выступают государственными обвинителями. Это же еще практика публичного выступления», — пояснил преподаватель. Перед премьерой в Екатеринбурге актеры репетировали три месяца по два раза в неделю.

Адитория в зале отметила, что задействованные актеры постарались приблизить зрителей к максимальному правдоподобию. Для этого в ходе исторического спектакля были задействованы кинохроники и фотографии бесчинств немецких солдат и генералов. Также исполнители ролей точно подмечали детали исторических персон. Например, безразличность обвиняемых Рудольфа Гессе и Эрнста Кальтенбруннера и закрытость Иоахима фон Риббентропа.

Гостей постановки познакомили с реальным текстом протокола допросов нацистских преступников, жертв концлагерей и представителей стран-победительниц Второй мировой войны — СССР, США, Великобритании и Франции. Финальным аккордом стало провозглашение приговора импровизированным Международным военным трибуналом.

Мероприятие стало одной из составляющих программ форума «Нюрнберг, Токио, Хабаровск: мировые практики по осуждению нацизма, экстремизма и разжигания межнациональной розни». Он проходит в Екатеринбурге с 26 по 28 октября на площадке Уральского государственного экономического университета. Днем ранее в вузе прошло пленарное заседание, где ректор Государственного университета управления Владимир Строев заявил екатеринбуржцам, что Россия вынуждена лечить западный мир от критического либерализма.

Все актеры — студенты-прокуроры со второго по пятый курс Фото: корреспондент URA.RU

Для правдоподобности у обвиняемых даже менялся конвой, который их охранял. Точно также было и в 1945 году. Фото: корреспондент URA.RU