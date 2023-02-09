Екатеринбуржца, спалившего квартиру матери, отправили в колонию строгого режима

10 февраля 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Андрей Коняев, устроивший поджог квартиры в микрорайоне Светлый, получил строгое наказание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Екатеринбурга, который сперва ограбил аптеку, а затем поджег квартиру матери, приговорили к 3,3 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Чкаловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Коняева. Молодой человек, судимый за совершение преступлений против собственности, признан виновным по статьям „Разбой с угрозой применения насилия“ и „Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога“. Ему назначено наказание в виде 3,3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре. Как удалось доказать следствию, в конце декабря 2021 года Коняев, злоупотребив алкоголем, взял молоток и пошел в аптеку, где стал угрожать продавщице и требовать денег. Девушка перечислила ему тысячу рублей, но мужчине этого оказалось мало. Он пришел в квартиру, где проживал со своей матерью, и стал звонить родительнице, которая была в гостях, с требованием отправить ему еще денег. Та отказалась, и Коняев поджег квартиру. Ущерб от пожара составил 620 тысяч рублей.

Жителя Екатеринбурга, который сперва ограбил аптеку, а затем поджег квартиру матери, приговорили к 3,3 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Чкаловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Коняева. Молодой человек, судимый за совершение преступлений против собственности, признан виновным по статьям „Разбой с угрозой применения насилия“ и „Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога“. Ему назначено наказание в виде 3,3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре. Как удалось доказать следствию, в конце декабря 2021 года Коняев, злоупотребив алкоголем, взял молоток и пошел в аптеку, где стал угрожать продавщице и требовать денег. Девушка перечислила ему тысячу рублей, но мужчине этого оказалось мало. Он пришел в квартиру, где проживал со своей матерью, и стал звонить родительнице, которая была в гостях, с требованием отправить ему еще денег. Та отказалась, и Коняев поджег квартиру. Ущерб от пожара составил 620 тысяч рублей.