В ООН подтвердили расстрел российских пленных солдатами ВСУ: главное за 10 февраля

ВС РФ знают, как уничтожать западные танки на Украине, отметил Денис Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что в организации считают подлинным видео с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами, недавно появившееся в СМИ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 февраля.
- Уртадо сообщила, что миссия организации в области прав человека считает подлинным видео, на котором украинские военные расстреливают троих российских военнопленных. Представитель ООН отметила, что организация уже выразила свою обеспокоенность украинскому командованию по факту инцидента.
- Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что жители Угледара на время активных боевых действий эвакуируются в Волноваху — ранее взятый под контроль российскими войсками город. Такой выбор места для их временного переселения врио главы республики пояснил его безопасностью.
- Российские военные изучили танки Leopard 2 и Abrams, которые западные страны пообещали поставить Украине, и знают, как их уничтожать. Об этом также заявил Пушилин, отметив, что тяжелое вооружение Запада все же принесет российской армии некоторые неудобства.
- Жители Херсонской области будут получать деньги за добровольную сдачу нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Соответствующий указ был принят правительством области.
- Вооруженные силы России взяли под контроль новую территорию в Харьковской области — населенный пункт Двуречное. Во взятии населенного пункта принимали участие подразделения Западной группировки войск РФ, отмечает Пятый канал.
- Во многих регионах Украины сегодня были слышны взрывы. В частности, по информации украинских изданий и властей, они были слышны в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве. А энергокомпании страны сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.
- Военные армии России контролируют все дороги на подступах к Бахмуту (Артемовску). Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВС РФ ведут обстрел дорог с возвышенности, что лишает украинскую армию возможности получать по ним подкрепление.
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