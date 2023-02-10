В ООН подтвердили расстрел российских пленных солдатами ВСУ: главное за 10 февраля

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, россия, армия, танк, stock, Т-72БМ
ВС РФ знают, как уничтожать западные танки на Украине, отметил Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что в организации считают подлинным видео с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами, недавно появившееся в СМИ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 февраля.

  • Уртадо сообщила, что миссия организации в области прав человека считает подлинным видео, на котором украинские военные расстреливают троих российских военнопленных. Представитель ООН отметила, что организация уже выразила свою обеспокоенность украинскому командованию по факту инцидента.
  • Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что жители Угледара на время активных боевых действий эвакуируются в Волноваху — ранее взятый под контроль российскими войсками город. Такой выбор места для их временного переселения врио главы республики пояснил его безопасностью.
  • Российские военные изучили танки Leopard 2 и Abrams, которые западные страны пообещали поставить Украине, и знают, как их уничтожать. Об этом также заявил Пушилин, отметив, что тяжелое вооружение Запада все же принесет российской армии некоторые неудобства.
  • Жители Херсонской области будут получать деньги за добровольную сдачу нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Соответствующий указ был принят правительством области.
  • Вооруженные силы России взяли под контроль новую территорию в Харьковской области — населенный пункт Двуречное. Во взятии населенного пункта принимали участие подразделения Западной группировки войск РФ, отмечает Пятый канал.
  • Во многих регионах Украины сегодня были слышны взрывы. В частности, по информации украинских изданий и властей, они были слышны в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве. А энергокомпании страны сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.
  • Военные армии России контролируют все дороги на подступах к Бахмуту (Артемовску). Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВС РФ ведут обстрел дорог с возвышенности, что лишает украинскую армию возможности получать по ним подкрепление.

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Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что в организации считают подлинным видео с расстрелом российских военнопленных украинскими солдатами, недавно появившееся в СМИ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 февраля.
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