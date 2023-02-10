Херсонские власти будут платить за сдачу оружия и взрывчаток

10 февраля 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

За сдачу огнестрельного оружия житель Херсона может получить 10 000 рублей, следует из указа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области введен указ, согласно которому граждане могут сдать нелегальное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества за денежное вознаграждение. Указ был пописан врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. «Постановляю утвердить порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств согласно приложению данного указа», — говорится в документе указа. Его текст дублирует Сальдо в своем telegram-канале . Отмечается, что за сдачу огнестрельного оружия предусмотрена выплата в 10 000 рублей. Если оружие имеет нарезной ствол, то владелец оружия получит 8 00 рублей. За сдачу гладкоствольного огнестрельного оружия можно получить 6 000 рублей. В январе страны Запада стали анонсировать поставки танков на Украину. После этого в российских СМИ появились награды за уничтожение западной техники. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что жители области должны будут добровольно отдавать деньги, если средств на оплату премий не хватит из бюджета.

В Херсонской области введен указ, согласно которому граждане могут сдать нелегальное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества за денежное вознаграждение. Указ был пописан врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. «Постановляю утвердить порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств согласно приложению данного указа», — говорится в документе указа. Его текст дублирует Сальдо в своем telegram-канале. Отмечается, что за сдачу огнестрельного оружия предусмотрена выплата в 10 000 рублей. Если оружие имеет нарезной ствол, то владелец оружия получит 8 00 рублей. За сдачу гладкоствольного огнестрельного оружия можно получить 6 000 рублей. В январе страны Запада стали анонсировать поставки танков на Украину. После этого в российских СМИ появились награды за уничтожение западной техники. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что жители области должны будут добровольно отдавать деньги, если средств на оплату премий не хватит из бюджета.