В ООН подтвердили подлинность видео расстрела российских пленных ВСУ

В ООН забеспокоились из-за расстрела ВСУ российских военнопленных

10 февраля 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Видео с расстрелом российских солдат ВСУ является настоящим, отметили в ООН Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Миссия ООН в области прав человека считает подлинным видео с расстрелом российских военнопленных Вооруженными силами Украины (ВСУ), недавно появившееся в СМИ. По факту этого инцидента организация уже выразила свою обеспокоенность украинскому командованию. Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо. «Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно является подлинным», — сказала Марта Уртадо в разговоре с ТАСС. Представитель УВКПЧ добавила, что по факту инцидента с расстрелом российских военнопленных миссия ООН в области прав человека уже выразила обеспокоенность Минобороны Украины. Уртадо также отметила, что миссия организации документирует все нарушения международного гуманитарного права на Украине. Ранее в СМИ появилось видео, на котором бойцы ВСУ расстреляли троих российских пленных. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что, не реагируя на подобные преступления украинской стороны, Запад выступает с их одобрением. А Следственный комитет России начал расследование видео с расстрелом военнопленных для установления круга лиц, причастных к преступлению.

Миссия ООН в области прав человека считает подлинным видео с расстрелом российских военнопленных Вооруженными силами Украины (ВСУ), недавно появившееся в СМИ. По факту этого инцидента организация уже выразила свою обеспокоенность украинскому командованию. Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо. «Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно является подлинным», — сказала Марта Уртадо в разговоре с ТАСС. Представитель УВКПЧ добавила, что по факту инцидента с расстрелом российских военнопленных миссия ООН в области прав человека уже выразила обеспокоенность Минобороны Украины. Уртадо также отметила, что миссия организации документирует все нарушения международного гуманитарного права на Украине. Ранее в СМИ появилось видео, на котором бойцы ВСУ расстреляли троих российских пленных. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что, не реагируя на подобные преступления украинской стороны, Запад выступает с их одобрением. А Следственный комитет России начал расследование видео с расстрелом военнопленных для установления круга лиц, причастных к преступлению.