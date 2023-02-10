В ООН подтвердили подлинность видео расстрела российских пленных ВСУ

В ООН забеспокоились из-за расстрела ВСУ российских военнопленных
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Видео с расстрелом российских солдат ВСУ является настоящим, отметили в ООН Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Миссия ООН в области прав человека считает подлинным видео с расстрелом российских военнопленных Вооруженными силами Украины (ВСУ), недавно появившееся в СМИ. По факту этого инцидента организация уже выразила свою обеспокоенность украинскому командованию. Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо.

«Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно является подлинным», — сказала Марта Уртадо в разговоре с ТАСС. Представитель УВКПЧ добавила, что по факту инцидента с расстрелом российских военнопленных миссия ООН в области прав человека уже выразила обеспокоенность Минобороны Украины. Уртадо также отметила, что миссия организации документирует все нарушения международного гуманитарного права на Украине.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором бойцы ВСУ расстреляли троих российских пленных. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что, не реагируя на подобные преступления украинской стороны, Запад выступает с их одобрением. А Следственный комитет России начал расследование видео с расстрелом военнопленных для установления круга лиц, причастных к преступлению.

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Миссия ООН в области прав человека считает подлинным видео с расстрелом российских военнопленных Вооруженными силами Украины (ВСУ), недавно появившееся в СМИ. По факту этого инцидента организация уже выразила свою обеспокоенность украинскому командованию. Об этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо. «Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно является подлинным», — сказала Марта Уртадо в разговоре с ТАСС. Представитель УВКПЧ добавила, что по факту инцидента с расстрелом российских военнопленных миссия ООН в области прав человека уже выразила обеспокоенность Минобороны Украины. Уртадо также отметила, что миссия организации документирует все нарушения международного гуманитарного права на Украине. Ранее в СМИ появилось видео, на котором бойцы ВСУ расстреляли троих российских пленных. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что, не реагируя на подобные преступления украинской стороны, Запад выступает с их одобрением. А Следственный комитет России начал расследование видео с расстрелом военнопленных для установления круга лиц, причастных к преступлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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