Пушилин раскрыл место эвакуации жителей Угледара

Пушилин: жители Угледара эвакуируются в Волноваху
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Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, гуманитарная
Проводится эвакуация мирных жителей из Угледара, рассказал Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Угледара стали покидать свои дома. Они эвакуируются в Волноваху. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения», — заявил Денис Пушилин. Он также отметил, что для места переселения был выбран населенный пункт Волноваха из-за его безопасности. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента ФР Владимира Путина. Сейчас самые активные боевые действия разворачиваются на угледарском направлении. 26 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные вошли в город Угледар. После этого армия Украины отправила свои резервы с бахмутского направления для удержания города.

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Жители Угледара стали покидать свои дома. Они эвакуируются в Волноваху. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения», — заявил Денис Пушилин. Он также отметил, что для места переселения был выбран населенный пункт Волноваха из-за его безопасности. Его слова передает корреспондент URA.RU. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента ФР Владимира Путина. Сейчас самые активные боевые действия разворачиваются на угледарском направлении. 26 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные вошли в город Угледар. После этого армия Украины отправила свои резервы с бахмутского направления для удержания города.
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