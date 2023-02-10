Пушилин: военные РФ знают слабые места танков Leopard и Abrams

10 февраля 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Военные РФ готовы к борьбе с западными танками, заявил Денис Пушилин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные изучили слабые места танков Leopard и Abrams, поставляемых Украине, и знают, как их уничтожать. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в ходе общения с журналистами. «Российские военные уже достаточно серьезно проработали все уязвимые места данных танков: и Leopard и Abrams. Понимаем слабые точки. То, как и каким образом их поражать. Будут гореть точно также», — сказал Денис Пушилин во время своего выступления. Его слова передает корреспондент URA.RU. Врио главы ДНР также отметил, что западные танки все же доставят российской армии определенные сложности, однако не смогут повлиять на ход спецоперации. Германия и США заявили о поставках Киеву своих танков Leopard 2 и Abrams соответственно в январе. После такого решения властей двух стран, к подобной мере помощи украинской стороне подключился и ряд других западных стран. Ряд военных экспертов, в свою очередь, выразил мнение, что западные танки имеют значительные недостатки. А российские власти заявляли, что помощь Киеву тяжелой техникой не помешает России добиться своих целей в ходе СВО.

Российские военные изучили слабые места танков Leopard и Abrams, поставляемых Украине, и знают, как их уничтожать. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в ходе общения с журналистами. «Российские военные уже достаточно серьезно проработали все уязвимые места данных танков: и Leopard и Abrams. Понимаем слабые точки. То, как и каким образом их поражать. Будут гореть точно также», — сказал Денис Пушилин во время своего выступления. Его слова передает корреспондент URA.RU. Врио главы ДНР также отметил, что западные танки все же доставят российской армии определенные сложности, однако не смогут повлиять на ход спецоперации. Германия и США заявили о поставках Киеву своих танков Leopard 2 и Abrams соответственно в январе. После такого решения властей двух стран, к подобной мере помощи украинской стороне подключился и ряд других западных стран. Ряд военных экспертов, в свою очередь, выразил мнение, что западные танки имеют значительные недостатки. А российские власти заявляли, что помощь Киеву тяжелой техникой не помешает России добиться своих целей в ходе СВО.