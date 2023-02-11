Самый крупный осколок метеорита хранится в музее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил о юбилее знаменитого метеорита «Челябинск» и призвал делиться историями, связанными с ним. Информацию об этом Текслер разместил в своем telegram-канале.

«В среду, 15 февраля, исполнится 10 лет челябинскому метеориту. Для кого-то тот день стал просто запоминающимся, но многие пережили не самые приятные эмоции. И хорошо, что для региона все закончилось тогда благополучно. Иногда 15 февраля даже называют вторым днем рождения Челябинской области», — написал глава региона.

Текслер предположил, у каждого жителя области есть своя история, связанная с метеоритом и памятным днем его падения на Южный Урал. Поделиться историей или памятной фотографией можно на сайте meteorit-fest.ru (http://meteorit-fest.ru/). Лучшие работы, по словам губернатора, получат призы. Их вручат на фестивале МетеоритФЕСТ, который пройдет в субботу 18 февраля в Челябинске.

Как уже писало URA.RU, в Челябинске в день празднования 10-летия падения метеорита перекроют движение. Метеорит упал на Челябинскую область 15 февраля 2013 года. Взрывной волной были выбиты стекла в домах в Челябинске и других городах. Самый большой осколок был поднят со дня озера Чебаркуль и хранится в областном краеведческом музее региона. В память об этом событии выпущены сувениры, а метеорит получил имя «Челябинск».

Алексей Текслер призвал челябинцев делиться историями и фотографиями, связанными с метеоритом Фото: telegram-канал Алексея Текслера