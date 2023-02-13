13 февраля 2023

В пермском ТЦ открылся сетевой гипермаркет обуви

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, обувь, kari, кари
В гипермаркете KARI появились новые категории товаров Фото:

В пермском торгово-развлекательном комплексе «Спешилов» открылся самый большой в Перми гипермаркет обуви сети KARI. Об этом сообщили в соцсетях ТРК.

«Самый большой в Перми семейный гипермаркет Kari открылся на третьем этаже ТРК. Новый формат, широкий ассортимент и новые категории товаров», — указано в группе «ТРК СпешиLove | Спешилов Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Основной товар сети KARI — это обувь, сумки и аксессуары. Из новых категорий в гипермаркете можно теперь приобрести детскую одежду, игрушки, канцелярские товары, кухонные принадлежности, товары для дома. Также в отделе можно купить ювелирные украшения, косметику и инвентарь для спорта. Магазин расположился на третьем этаже справа от эскалатора — за магазином Vitacci kids.

Ранее URA.RU рассказывало про новый магазин в другом торговом центре. В «iMALL Эспланада» открылся двухэтажный магазин «Снежная королева».

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В пермском торгово-развлекательном комплексе «Спешилов» открылся самый большой в Перми гипермаркет обуви сети KARI. Об этом сообщили в соцсетях ТРК. «Самый большой в Перми семейный гипермаркет Kari открылся на третьем этаже ТРК. Новый формат, широкий ассортимент и новые категории товаров», — указано в группе «ТРК СпешиLove | Спешилов Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Основной товар сети KARI — это обувь, сумки и аксессуары. Из новых категорий в гипермаркете можно теперь приобрести детскую одежду, игрушки, канцелярские товары, кухонные принадлежности, товары для дома. Также в отделе можно купить ювелирные украшения, косметику и инвентарь для спорта. Магазин расположился на третьем этаже справа от эскалатора — за магазином Vitacci kids. Ранее URA.RU рассказывало про новый магазин в другом торговом центре. В «iMALL Эспланада» открылся двухэтажный магазин «Снежная королева».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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