В пермском ТЦ открылся сетевой гипермаркет обуви

14 февраля 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

В гипермаркете KARI появились новые категории товаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пермском торгово-развлекательном комплексе «Спешилов» открылся самый большой в Перми гипермаркет обуви сети KARI. Об этом сообщили в соцсетях ТРК. «Самый большой в Перми семейный гипермаркет Kari открылся на третьем этаже ТРК. Новый формат, широкий ассортимент и новые категории товаров», — указано в группе «ТРК СпешиLove | Спешилов Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Основной товар сети KARI — это обувь, сумки и аксессуары. Из новых категорий в гипермаркете можно теперь приобрести детскую одежду, игрушки, канцелярские товары, кухонные принадлежности, товары для дома. Также в отделе можно купить ювелирные украшения, косметику и инвентарь для спорта. Магазин расположился на третьем этаже справа от эскалатора — за магазином Vitacci kids. Ранее URA.RU рассказывало про новый магазин в другом торговом центре. В «iMALL Эспланада» открылся двухэтажный магазин «Снежная королева».

В пермском торгово-развлекательном комплексе «Спешилов» открылся самый большой в Перми гипермаркет обуви сети KARI. Об этом сообщили в соцсетях ТРК. «Самый большой в Перми семейный гипермаркет Kari открылся на третьем этаже ТРК. Новый формат, широкий ассортимент и новые категории товаров», — указано в группе «ТРК СпешиLove | Спешилов Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Основной товар сети KARI — это обувь, сумки и аксессуары. Из новых категорий в гипермаркете можно теперь приобрести детскую одежду, игрушки, канцелярские товары, кухонные принадлежности, товары для дома. Также в отделе можно купить ювелирные украшения, косметику и инвентарь для спорта. Магазин расположился на третьем этаже справа от эскалатора — за магазином Vitacci kids. Ранее URA.RU рассказывало про новый магазин в другом торговом центре. В «iMALL Эспланада» открылся двухэтажный магазин «Снежная королева».