В новом пермском ТЦ открылся двухэтажный сетевой магазин одежды

В ТРЦ «iMALL Эспланада» открылся двухэтажный магазин «Снежная королева»

02 февраля 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Магазин находится на первом и втором этаже Фото: Сергей Русанов © URA.RU В торгово-развлекательном центре Перми «iMALL Эспланада» открылся новый сетевой магазин одежды «Снежная королева». Об этом сообщили в соцсетях ТРЦ. Официальный магазин бренда «Снежная королева» разместился на двух этажах: первом и втором. Вход в магазин — справа от входа в ТРЦ с улицы Петропавловской. В магазине представлена верхняя одежда, шапки, шарфы, джинсы, свитера и так далее. Ранее URA.RU сообщало, что в новом ТРЦ также открылся магазин одежды всемирно известных марок HUGO BOSS и Karl Lagerfeld. Он расположился также на первом этаже.

В торгово-развлекательном центре Перми «iMALL Эспланада» открылся новый сетевой магазин одежды «Снежная королева». Об этом сообщили в соцсетях ТРЦ. Официальный магазин бренда «Снежная королева» разместился на двух этажах: первом и втором. Вход в магазин — справа от входа в ТРЦ с улицы Петропавловской. В магазине представлена верхняя одежда, шапки, шарфы, джинсы, свитера и так далее. Ранее URA.RU сообщало, что в новом ТРЦ также открылся магазин одежды всемирно известных марок HUGO BOSS и Karl Lagerfeld. Он расположился также на первом этаже.