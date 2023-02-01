В новом пермском ТЦ открылся двухэтажный сетевой магазин одежды

Магазин находится на первом и втором этаже
В торгово-развлекательном центре Перми «iMALL Эспланада» открылся новый сетевой магазин одежды «Снежная королева». Об этом сообщили в соцсетях ТРЦ.
Официальный магазин бренда «Снежная королева» разместился на двух этажах: первом и втором. Вход в магазин — справа от входа в ТРЦ с улицы Петропавловской. В магазине представлена верхняя одежда, шапки, шарфы, джинсы, свитера и так далее.
Ранее URA.RU сообщало, что в новом ТРЦ также открылся магазин одежды всемирно известных марок HUGO BOSS и Karl Lagerfeld. Он расположился также на первом этаже.
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