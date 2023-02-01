01 февраля 2023

В новом пермском ТЦ открылся двухэтажный сетевой магазин одежды

В ТРЦ «iMALL Эспланада» открылся двухэтажный магазин «Снежная королева»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бутики одежды в торговом центре I MALL. Пермь, бутик женской одежды
Магазин находится на первом и втором этаже Фото:

В торгово-развлекательном центре Перми «iMALL Эспланада» открылся новый сетевой магазин одежды «Снежная королева». Об этом сообщили в соцсетях ТРЦ.

Официальный магазин бренда «Снежная королева» разместился на двух этажах: первом и втором. Вход в магазин — справа от входа в ТРЦ с улицы Петропавловской. В магазине представлена верхняя одежда, шапки, шарфы, джинсы, свитера и так далее.

Ранее URA.RU сообщало, что в новом ТРЦ также открылся магазин одежды всемирно известных марок HUGO BOSS и Karl Lagerfeld. Он расположился также на первом этаже.

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В торгово-развлекательном центре Перми «iMALL Эспланада» открылся новый сетевой магазин одежды «Снежная королева». Об этом сообщили в соцсетях ТРЦ. Официальный магазин бренда «Снежная королева» разместился на двух этажах: первом и втором. Вход в магазин — справа от входа в ТРЦ с улицы Петропавловской. В магазине представлена верхняя одежда, шапки, шарфы, джинсы, свитера и так далее. Ранее URA.RU сообщало, что в новом ТРЦ также открылся магазин одежды всемирно известных марок HUGO BOSS и Karl Lagerfeld. Он расположился также на первом этаже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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