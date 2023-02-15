Ларов призвал Запад признать свою ошибку

Лавров призвал Запад признать свою ошибку

Россия доказала эффективность своей внешней политики, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Попытки стран Запада изолировать Россию провалились, поэтому они должны признать ошибку своего политического курса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Попытки изолировать Россию провалились, это вынуждены признать и наши недруги», — заявил Сергей Лавров, выступая в Госдуме РФ в ходе «Правительственного часа». Трансляция заседания велась на youtube-канале МИД РФ. Он также отметил, что внешнеполитический курс, избранный президентом РФ Владимиром Путиным, доказал свою эффективность.

По словам Лаврова, политический курс России направлен на твердое отстаивание национальных интересов. Он отметил, что действия РФ равноправны по отношению к другим странам.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу Путина. После этого страны Запада стали вводить против России санкции. В новый десятый пакет санкций войдут механизмы, которые будут блокировать пути обхода предыдущих. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал, что новые ограничения не смогут оказать сильного влияния для России, сообщает RT. Он также отметил, что РФ доказала эффективность своих действий в условиях санкционного давления.