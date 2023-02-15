Жители ЯНАО решили отпраздновать 23 февраля в Таиланде

Ямальцы на 23 февраля решили полететь в Таиланд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Туроператор рассказал корреспонденту, что жители ЯНАО на удлиненные выходные в честь Дня защитника Отечества предпочли отдых в жарких странах. По словам руководителя «Визово-Туристического Центра» в Новом Уренгое Сергея Гудшмита, из общего количества проданных туров почти 50% занимает Таиланд.

«На 23 февраля из всех желающих 44% решили полететь в Таиланд. Отдых в Шри-Ланке предпочли 14%», — прокомментировал Гудшмит.

Он отметил, что на Мальдивы и ОАЭ продано по 12% туров. Меньше всего в Египет и Европу, по 10% и 8% соответственно. При этом собеседник агентства подчеркнул, что Турция не вошла в список из-за того, что там сейчас не сезон для туристов.

Ранее сообщалось, что стоимость туристических услуг для жителей ЯНАО выросла до 45%. Такой рост тарифов обосновали повышением цен на авиабилеты.