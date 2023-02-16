В Челябинске спрос на сухие пайки вырос в три раза

Цена на самый дорогой сухпаек «Спецназ» составила 950 рублей
В Челябинске втрое увеличился спрос на сухие пайки в преддверии 23 февраля. Об этом URA.RU сообщили в челябинском интернет-магазине «Еда в поход».
«Спрос в феврале вырос в 2-3 раза на весь ассортимент рационов питания. Чаще всего покупают рацион „Армия России“», — уточнили URA.RU в магазине.
Цены на сухие пайки в Челябинске начинаются от 400 рублей за набор. Такую стоимость можно найти на сайте «Авито». В «Еда в поход» стоимость российского рациона 500 рублей, а набор из Китая стоит 1 750 рублей. Самая высокая цена за сухпаек российской армии в магазине «Спецназ» — 950 рублей.
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