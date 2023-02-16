16 февраля 2023

В Челябинске спрос на сухие пайки вырос в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, сухой паек, еда, сухпай, дневной рацион
Цена на самый дорогой сухпаек «Спецназ» составила 950 рублей Фото:

В Челябинске втрое увеличился спрос на сухие пайки в преддверии 23 февраля. Об этом URA.RU сообщили в челябинском интернет-магазине «Еда в поход».

«Спрос в феврале вырос в 2-3 раза на весь ассортимент рационов питания. Чаще всего покупают рацион „Армия России“», — уточнили URA.RU в магазине.

Цены на сухие пайки в Челябинске начинаются от 400 рублей за набор. Такую стоимость можно найти на сайте «Авито». В «Еда в поход» стоимость российского рациона 500 рублей, а набор из Китая стоит 1 750 рублей. Самая высокая цена за сухпаек российской армии в магазине «Спецназ» — 950 рублей.

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В Челябинске втрое увеличился спрос на сухие пайки в преддверии 23 февраля. Об этом URA.RU сообщили в челябинском интернет-магазине «Еда в поход». «Спрос в феврале вырос в 2-3 раза на весь ассортимент рационов питания. Чаще всего покупают рацион „Армия России“», — уточнили URA.RU в магазине. Цены на сухие пайки в Челябинске начинаются от 400 рублей за набор. Такую стоимость можно найти на сайте «Авито». В «Еда в поход» стоимость российского рациона 500 рублей, а набор из Китая стоит 1 750 рублей. Самая высокая цена за сухпаек российской армии в магазине «Спецназ» — 950 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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