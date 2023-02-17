Следователи проверят факты массового отравления детей в челябинском лицее

Следователи проверят факты отравления детей в челябинском лицее

Родители уверены, что причиной отравления стали продукты питания (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском лицее №142 начата доследственная проверка из-за массового отравления школьников, о которых родители сообщают в соцсетях. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

«В Челябинской области проводится доследственная проверка по информации в социальных сетях о фактах пищевого отравления в лицее, расположенном в Советском районе областного центра. В ходе проверки будет проверена достоверность информации, изложенной в социальных сетях и обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сообщения об отравлении школьников появились в родительских чатах вечером 17 февраля. Некоторым детям из-за обильной рвоты, тошноты и срывов стула потребовалась помощь врачей. По словам родителей, медики неотложки сообщили о массовых вызовах к ученикам лицея.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Минздрава региона. К моменту публикации ответ на него не поступал.