Посол Антонов ответил Вашингтону, обвинившему Россию в преступлениях против человечности

Посол Антонов: обвиняя Россию, США пытаются избежать ответственности за эскалацию украинского конфликта

19 февраля 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

США пытаются скрыть свое участие в конфликте на Украине, заявил Анатолий Антонов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США пытаются отвести внимание СМИ от своего влияния на разжигание конфликта на Украине. В своей информационной кампании Вашингтон перекладывает ответственность на Россию, пытаясь обвинить ее в совершении преступлений против человечности. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона — оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего, безудержную милитаризацию киевского режима», — заявил Анатолий Антонов, передает официальный telegram-канал посольства России в США. Ранее американские СМИ публиковали заявления высших чиновников о якобы военных преступлений России на Украине. Анатолий Антонов также отметил «двуличие США». По его словам, американские власти игнорируют применение ВСУ химического оружия в ходе конфликта. Данные вид оружия запрещен международными конвенциями. Также он добавил, что в США не обращают внимание на расстрел российских военнопленных, который устроили солдаты ВСУ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что одной из целей СВО является демилитаризация Украины. Однако после наступления России страны Запада стали массово отправлять на Украину свою военную технику. Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 июля отметил, что при поставках на Украину дальнобойного оружия, Россия расширит географию проведения спецоперации. 18 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе Мюнхенской конференции заявил, что Британия первой поставит на Украину оружие большой дальности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США пытаются отвести внимание СМИ от своего влияния на разжигание конфликта на Украине. В своей информационной кампании Вашингтон перекладывает ответственность на Россию, пытаясь обвинить ее в совершении преступлений против человечности. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона — оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего, безудержную милитаризацию киевского режима», — заявил Анатолий Антонов, передает официальный telegram-канал посольства России в США. Ранее американские СМИ публиковали заявления высших чиновников о якобы военных преступлений России на Украине. Анатолий Антонов также отметил «двуличие США». По его словам, американские власти игнорируют применение ВСУ химического оружия в ходе конфликта. Данные вид оружия запрещен международными конвенциями. Также он добавил, что в США не обращают внимание на расстрел российских военнопленных, который устроили солдаты ВСУ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что одной из целей СВО является демилитаризация Украины. Однако после наступления России страны Запада стали массово отправлять на Украину свою военную технику. Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 июля отметил, что при поставках на Украину дальнобойного оружия, Россия расширит географию проведения спецоперации. 18 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе Мюнхенской конференции заявил, что Британия первой поставит на Украину оружие большой дальности.