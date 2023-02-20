В Перми упал спрос на аренду «однушек»

Спрос на аренду однокомнатных квартир в январе—феврале в Перми по сравнению с началом прошлого года упал, а стоимость повысилась. Данные приводят аналитики «Авито Недвижимость».
«Пермь: средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в 2023 году 15 000 рублей в месяц. Изменение стоимости за год: 15,40%, изменение спроса за год: -1,80%», — указано в аналитической сводке «Авито Недвижимость». В статистику вошла стоимость предложения на платформе в период с 1 января по 15 февраля 2022 и 2023 годов.
Аналитики также отмечают снижение спроса на аренду «однушек» в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Омске. Повысился же он по сравнению с началом прошлого года больше всего в Новосибирске (24,8%), Уфе (23,8%), Ростове-на-Дону (21,4%) и Екатеринбурге (18%). В Новосибирске на сегодня снять однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 18 тысяч рублей, в Уфе — за 16 тысяч, в Екатеринбурге — за 20 тысяч рублей. Больше всего — на треть — стоимость выросла на аренду «однушек» в Ростове-на-Дону.
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