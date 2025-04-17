Летом в Пермском крае ожидается сложная обстановка с лесными пожарами

Лето 2025 года в Пермском крае будет сложным с точки зрения опасности лесных пожаров. Об этом на заседании регионального правительства заявил и.о. министра природных ресурсов Дмитрий Полшведкин, передает корреспондент URA.RU.
«Полшведкин отметил, что лето будет жарким. При этом количество дождей ожидается в пределах нормы. Так что опасность возникновения природных пожаров в минприроды оценивают как высокую и очень высокую», — сообщает журналист агентства, следящий за ходом заседания кабинета министров.
В 2024 году в Пермском крае было зарегистрировано природных 40 пожаров, которые охватили 144,86 га. В подавляющем большинстве случаев причиной стало неосторожное обращение людей с огнем, отмечают в минприроды. Как ранее рассказывало URA.RU, в этом году пожароопасный сезон для 29 муниципалитетов власти Пермского края объявили с 15 апреля. С 30 апреля во всем регионе будет введен особый противопожарный режим.
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