Глава Роспотребнадзора назвал ситуацию с сальмонеллезом в Пермском крае неблагополучной

Роспотребнадзор: заболеваемость сальмонеллезом в Пермском крае выросла на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего было зарегистрировано 578 случаев
Всего было зарегистрировано 578 случаев Фото:

В Пермском крае отмечается рост заболеваемости сальмонеллезом. Согласно докладу главы Управления Роспотребнадзора на заседании Законодательного собрания Пермского края, в 2024 году показатель вырос на 30% по сравнению с 2023 годом. Более того, зафиксирован один летальный случай.

«Всего было зарегистрировано 578 случаев (в 2023-м — 464). Возбудители инфекции обнаружили в 37 пробах (0,2%). Из них 20 проб пищевых продуктов, в том числе 13 проб (65%) — в птице, яйцах и продуктах их переработки», — отметил Виталий Костарев.

По его словам, ситуация складывается крайне неблагополучно. С интервалом менее месяца произошли две крупные вспышки на предприятиях общепита. В обоих случаях источником заражения была курица. Только за прошедшую неделю в крае проверили более двух сотен точек питания и в 88% из них нашли нарушения. 68 заведений временно закрыли, владельцам выписаны штрафы совокупно на один млн рублей. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что Роспотребнадзор начал проверку пермского ресторана, в котором мог отравиться известный блогер и актер Андрей Гликоген. Артист выступал 5 апреля на детском концерте в ДК Гагарина в Перми. После него он зашел поесть в одно из заведений сети Шашлыкоff. Предварительно он съел рыбу. В Москве ему стало плохо, диагностировали ботулизм. Сначала он находился в состоянии средней тяжести, затем его перевели в реанимацию. 

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В Пермском крае отмечается рост заболеваемости сальмонеллезом. Согласно докладу главы Управления Роспотребнадзора на заседании Законодательного собрания Пермского края, в 2024 году показатель вырос на 30% по сравнению с 2023 годом. Более того, зафиксирован один летальный случай. «Всего было зарегистрировано 578 случаев (в 2023-м — 464). Возбудители инфекции обнаружили в 37 пробах (0,2%). Из них 20 проб пищевых продуктов, в том числе 13 проб (65%) — в птице, яйцах и продуктах их переработки», — отметил Виталий Костарев. По его словам, ситуация складывается крайне неблагополучно. С интервалом менее месяца произошли две крупные вспышки на предприятиях общепита. В обоих случаях источником заражения была курица. Только за прошедшую неделю в крае проверили более двух сотен точек питания и в 88% из них нашли нарушения. 68 заведений временно закрыли, владельцам выписаны штрафы совокупно на один млн рублей.  Ранее URA.RU сообщало о том, что Роспотребнадзор начал проверку пермского ресторана, в котором мог отравиться известный блогер и актер Андрей Гликоген. Артист выступал 5 апреля на детском концерте в ДК Гагарина в Перми. После него он зашел поесть в одно из заведений сети Шашлыкоff. Предварительно он съел рыбу. В Москве ему стало плохо, диагностировали ботулизм. Сначала он находился в состоянии средней тяжести, затем его перевели в реанимацию. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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