Мэрия Перми требует от владельца Центрального рынка снести здание кафе

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Районная мэрия также направила в суд ходатайство об обеспечительных мерах в отношении спорного объекта
Районная мэрия также направила в суд ходатайство об обеспечительных мерах в отношении спорного объекта Фото:

Администрация Ленинского района Перми подала новый иск к индивидуальному предпринимателю и владельцу Центрального рынка Ревазу Шенгелии. Он касается кафе-бара. 

«Власти просят признать самовольной постройкой одноэтажное здание на Борчанинова, 79. Иск поступил в суд 11 апреля», — сказано в картотеке арбитражных дел на сайте суда.

Вместе с тем, районная мэрия направила в суд ходатайство об обеспечительных мерах в отношении спорного объекта. Власти просили запретить Росреестру регистрировать сделки с земельным участком и объектом недвижимости. Суд удовлетворил ходатайство.

Это не первый раз, когда власти выходят в суд с требованием снести объекты, принадлежащие бизнесмену. В 2024 году департамент земельных отношений Перми (ДЗО) через суд требовал освободить обширную территорию от НТО. Участок площадью более 10 тысяч квадратных метров ограничен улицами Борчанинова, Эпроновской и Баковым переулком.

В феврале 2025 года URA.RU также сообщало о том, что на Центральном рынке Перми проинспектировано девять кварталов и зафиксировано 28 нарушений. Значительная часть участков, выделенных там под ИЖС, применяются для ведения торговли или иной коммерческой деятельности. Собственники таких участков получили предостережения. Теперь им необходимо привести земельный участок в соответствие с требованиями закона.

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Администрация Ленинского района Перми подала новый иск к индивидуальному предпринимателю и владельцу Центрального рынка Ревазу Шенгелии. Он касается кафе-бара.  «Власти просят признать самовольной постройкой одноэтажное здание на Борчанинова, 79. Иск поступил в суд 11 апреля», — сказано в картотеке арбитражных дел на сайте суда. Вместе с тем, районная мэрия направила в суд ходатайство об обеспечительных мерах в отношении спорного объекта. Власти просили запретить Росреестру регистрировать сделки с земельным участком и объектом недвижимости. Суд удовлетворил ходатайство. Это не первый раз, когда власти выходят в суд с требованием снести объекты, принадлежащие бизнесмену. В 2024 году департамент земельных отношений Перми (ДЗО) через суд требовал освободить обширную территорию от НТО. Участок площадью более 10 тысяч квадратных метров ограничен улицами Борчанинова, Эпроновской и Баковым переулком. В феврале 2025 года URA.RU также сообщало о том, что на Центральном рынке Перми проинспектировано девять кварталов и зафиксировано 28 нарушений. Значительная часть участков, выделенных там под ИЖС, применяются для ведения торговли или иной коммерческой деятельности. Собственники таких участков получили предостережения. Теперь им необходимо привести земельный участок в соответствие с требованиями закона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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