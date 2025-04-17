Мэрия Перми требует от владельца Центрального рынка снести здание кафе

Администрация Ленинского района Перми подала новый иск к индивидуальному предпринимателю и владельцу Центрального рынка Ревазу Шенгелии. Он касается кафе-бара.
«Власти просят признать самовольной постройкой одноэтажное здание на Борчанинова, 79. Иск поступил в суд 11 апреля», — сказано в картотеке арбитражных дел на сайте суда.
Вместе с тем, районная мэрия направила в суд ходатайство об обеспечительных мерах в отношении спорного объекта. Власти просили запретить Росреестру регистрировать сделки с земельным участком и объектом недвижимости. Суд удовлетворил ходатайство.
Это не первый раз, когда власти выходят в суд с требованием снести объекты, принадлежащие бизнесмену. В 2024 году департамент земельных отношений Перми (ДЗО) через суд требовал освободить обширную территорию от НТО. Участок площадью более 10 тысяч квадратных метров ограничен улицами Борчанинова, Эпроновской и Баковым переулком.
В феврале 2025 года URA.RU также сообщало о том, что на Центральном рынке Перми проинспектировано девять кварталов и зафиксировано 28 нарушений. Значительная часть участков, выделенных там под ИЖС, применяются для ведения торговли или иной коммерческой деятельности. Собственники таких участков получили предостережения. Теперь им необходимо привести земельный участок в соответствие с требованиями закона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!