В Нижнем Тагиле женщина поскользнулась и сломала ногу рядом с открытым люком. Фото

21 февраля 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

По словам свердловчанки, люк открыт уже несколько недель Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) женщина поскользнулась возле открытого люка, упала и сломала ногу. Инцидент произошел днем 20 февраля, свердловчанку увезли в больницу на скорой. Об этом рассказал очевидец в соцсети. «Выглянув в окно, увидела, что свершилось то, чего мы все так боялись — упала пожилая женщина. То ли рядом поскользнулась, то ли запнулась за поддон, который прикрывает открытый люк. Говорят, сломала ногу. Пострадавшую с места происшествия увезла карета скорой помощи», — рассказала очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам свердловчанки, на улице Ильича, 27 люк открыт уже несколько недель. Для безопасности жители близлежащих домов пытались прикрыть опасный участок деревянным поддоном. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Дзержинского района Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен. Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) женщина поскользнулась возле открытого люка, упала и сломала ногу. Инцидент произошел днем 20 февраля, свердловчанку увезли в больницу на скорой. Об этом рассказал очевидец в соцсети. «Выглянув в окно, увидела, что свершилось то, чего мы все так боялись — упала пожилая женщина. То ли рядом поскользнулась, то ли запнулась за поддон, который прикрывает открытый люк. Говорят, сломала ногу. Пострадавшую с места происшествия увезла карета скорой помощи», — рассказала очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам свердловчанки, на улице Ильича, 27 люк открыт уже несколько недель. Для безопасности жители близлежащих домов пытались прикрыть опасный участок деревянным поддоном. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Дзержинского района Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен.