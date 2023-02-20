20 февраля 2023

В Нижнем Тагиле женщина поскользнулась и сломала ногу рядом с открытым люком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, открытый колодец, люк канализации, открытый люк
По словам свердловчанки, люк открыт уже несколько недель Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) женщина поскользнулась возле открытого люка, упала и сломала ногу. Инцидент произошел днем 20 февраля, свердловчанку увезли в больницу на скорой. Об этом рассказал очевидец в соцсети.

«Выглянув в окно, увидела, что свершилось то, чего мы все так боялись — упала пожилая женщина. То ли рядом поскользнулась, то ли запнулась за поддон, который прикрывает открытый люк. Говорят, сломала ногу. Пострадавшую с места происшествия увезла карета скорой помощи», — рассказала очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

По словам свердловчанки, на улице Ильича, 27 люк открыт уже несколько недель. Для безопасности жители близлежащих домов пытались прикрыть опасный участок деревянным поддоном. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Дзержинского района Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) женщина поскользнулась возле открытого люка, упала и сломала ногу. Инцидент произошел днем 20 февраля, свердловчанку увезли в больницу на скорой. Об этом рассказал очевидец в соцсети. «Выглянув в окно, увидела, что свершилось то, чего мы все так боялись — упала пожилая женщина. То ли рядом поскользнулась, то ли запнулась за поддон, который прикрывает открытый люк. Говорят, сломала ногу. Пострадавшую с места происшествия увезла карета скорой помощи», — рассказала очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам свердловчанки, на улице Ильича, 27 люк открыт уже несколько недель. Для безопасности жители близлежащих домов пытались прикрыть опасный участок деревянным поддоном. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Дзержинского района Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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