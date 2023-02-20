20 февраля 2023

Рост цен на хлеб и мясо в Челябинской области замедлился

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, хлеб, супермаркет, магазин
Стоимость хлеба растет медленнее из-за снижения издержек у производителей зерна Фото:

В Челябинской области замедлились темпы роста цен на мясо, хлеб и макароны. Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону, эти процессы связаны с ростом предложения и сокращением некоторых издержек.

«В январе темпы инфляции снизились в сравнении с декабрем 2022 года. Если месяцем ранее она составила в годовом выражении 10,4%, то в первый месяц наступившего года — 10%. По прогнозу годовая инфляция в целом по стране в этом году составит 5—7%», — отметили в Банке России.

Замедление инфляции заместитель управляющего отделением банка Наталья Кузьмина связала с ростом предложения мясопродуктов и сокращением издержек производителей зерна. Снижение его себестоимости повлияло и на сокращение цен кормов для животных. В итоге свинина покупателям в настоящее время обходится дешевле, чем год назад в то же время. Одним из факторов, которые привели к снижению цен на продукты, стала выдача льготных кредитов и оформление субсидий животноводческим предприятиям в рамках федеральных и региональных программ. Деньги сельхозпроизводители потратили на закупку кормов и витаминов.

Также медленнее стали расти цены на авиауслуги. Сегмент выглядит лучше за счет удешевления авиабилетов на внутренних рейсах. Вылетов из Челябинска стало больше — и они стали доступнее.

Ситуация хуже в группе непродовольственных товаров. Здесь рост цен ускорился. Основной причиной посчитали снижение предложения подержанных иномарок.

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В Челябинской области замедлились темпы роста цен на мясо, хлеб и макароны. Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону, эти процессы связаны с ростом предложения и сокращением некоторых издержек. «В январе темпы инфляции снизились в сравнении с декабрем 2022 года. Если месяцем ранее она составила в годовом выражении 10,4%, то в первый месяц наступившего года — 10%. По прогнозу годовая инфляция в целом по стране в этом году составит 5—7%», — отметили в Банке России. Замедление инфляции заместитель управляющего отделением банка Наталья Кузьмина связала с ростом предложения мясопродуктов и сокращением издержек производителей зерна. Снижение его себестоимости повлияло и на сокращение цен кормов для животных. В итоге свинина покупателям в настоящее время обходится дешевле, чем год назад в то же время. Одним из факторов, которые привели к снижению цен на продукты, стала выдача льготных кредитов и оформление субсидий животноводческим предприятиям в рамках федеральных и региональных программ. Деньги сельхозпроизводители потратили на закупку кормов и витаминов. Также медленнее стали расти цены на авиауслуги. Сегмент выглядит лучше за счет удешевления авиабилетов на внутренних рейсах. Вылетов из Челябинска стало больше — и они стали доступнее. Ситуация хуже в группе непродовольственных товаров. Здесь рост цен ускорился. Основной причиной посчитали снижение предложения подержанных иномарок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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