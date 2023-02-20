Рост цен на хлеб и мясо в Челябинской области замедлился

Стоимость хлеба растет медленнее из-за снижения издержек у производителей зерна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области замедлились темпы роста цен на мясо, хлеб и макароны. Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по региону, эти процессы связаны с ростом предложения и сокращением некоторых издержек.

«В январе темпы инфляции снизились в сравнении с декабрем 2022 года. Если месяцем ранее она составила в годовом выражении 10,4%, то в первый месяц наступившего года — 10%. По прогнозу годовая инфляция в целом по стране в этом году составит 5—7%», — отметили в Банке России.

Замедление инфляции заместитель управляющего отделением банка Наталья Кузьмина связала с ростом предложения мясопродуктов и сокращением издержек производителей зерна. Снижение его себестоимости повлияло и на сокращение цен кормов для животных. В итоге свинина покупателям в настоящее время обходится дешевле, чем год назад в то же время. Одним из факторов, которые привели к снижению цен на продукты, стала выдача льготных кредитов и оформление субсидий животноводческим предприятиям в рамках федеральных и региональных программ. Деньги сельхозпроизводители потратили на закупку кормов и витаминов.

Также медленнее стали расти цены на авиауслуги. Сегмент выглядит лучше за счет удешевления авиабилетов на внутренних рейсах. Вылетов из Челябинска стало больше — и они стали доступнее.

Ситуация хуже в группе непродовольственных товаров. Здесь рост цен ускорился. Основной причиной посчитали снижение предложения подержанных иномарок.