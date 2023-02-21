Замгубернатора заводит на IT-рынок Свердловской области пермского олигарха из Forbes

Пермский миллионер Андрей Кузяев (в центре), возглавляющий «Эр-телеком Холдинг», провел ряд встреч в Екатеринбурге Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Игроки IT-рынка Свердловской области обсуждают недавний визит в Екатеринбург президента «Эр-телеком Холдинг» Андрея Кузяева. Пермский миллионер приехал в город по инициативе заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, курирующего министерства инвестиций и цифрового развития, и провел ряд встреч с руководителями области и города. О визите Кузяева в Екатеринбург Ионин рассказал в своем telegram-канале.

«Андрей Кузяев за несколько лет сделал холдинг „Эр-телеком“ ведущей телекоммуникационной компанией России […] Сегодня провели ряд совместных рабочих встреч по инвестиционным проектам у нас в Екатеринбурге», — писал Ионин.

Визит Кузяева вызвал неоднозначную реакцию у местных игроков IT-рынка. В Свердловской области в этой сфере сложилась устоявшаяся структура ключевых направлений и обслуживающих их операторов. Собеседники URA.RU отмечают, что речь идет не только об услугах широкополосного доступа в Интернет и Онлайн-ТВ для населения (тут пермская компания будет конкурировать с множеством федеральных и региональных операторов), но и о госсекторе.

Уже известно о непростых отношениях «ЭР-телеком» и Ростелекома. Ярким примером их конкуренции эксперты считают недавнюю борьбу за контракт на обслуживание камер видеофиксации в Тюменской области. В случае, если «ЭР-телеком» захочет попробовать свои силы в этом направлении, но уже в Свердловской области — он будет конкурировать с УГМК-телеком — многолетним оператором дорожных камер Среднего Урала.

Также Андрей Кузяев намекнул о желании построить в Екатеринбурге IT-парк по принципу их пермского «Мориона». Однако схожий проект IT-хаба недавно презентовал и Сбер.

Сам Дмитрий Ионин скептически отнесся к вопросу о возможном конфликте пермской компании с Ростелекомом, Сбербанком и УГМК в случае их прихода в Свердловскую область. «Со всеми перечисленными крупными участниками рынка у нас на сегодня выстроено конструктивное взаимодействие на уровне первых лиц», — добавил он.

Тем не менее в случае, если намерения телекоммуникационного холдинга осуществятся, то в регионе может появиться крупный игрок со значительными ресурсами. Напомним, что Андрей Кузяев занимает 135 место в списке Forbes. Журнал оценивает его состояние в 850 млн долларов США.URA.RU обратилось в пресс-службу «Эр-телеком Холдинг», но в компании не смогли оперативно предоставить информацию о целях визита Андрея Кузяева в Екатеринбурге.

В 2022 году агентство также сообщало, что «Эр-Телеком Холдинг» подписал соглашение с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Компания построит в Новосибирске IT-технопарк

О визите Кузяева Ионин рассказал у себя в telegram-канале Скрин: telegram-канал «Цифровой замгубернатора» Дмитрия Ионина