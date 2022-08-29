29 августа 2022

Холдинг пермского олигарха построит в другом регионе IT-технопарк

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Новый IT-технопарк будет рассчитан на 10 тысяч рабочих мест Фото:

Пермский «Эр-Телеком Холдинг» будет строить IT-технопарк в Новосибирске. Соответствующее соглашение подписано между президентом холдинга Андреем Кузяевым и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым на международном технологическом форуме «Технопром-2022».

«Соглашением предусмотрена реализация проекта по строительству в Новосибирске IT-технопарка. Как поясняют в „ЭР-Телекоме“, компания собирается создать технопарк от 50 тыс. кв. метров с рабочими местами — от 7 до 10 тысяч», — сообщает информационный ресурс Digital Russia.

По данным издания, технопарк будет специализироваться на технологиях «умных домов», «умных городов», искусственного интеллекта и телекоммуникаций. Проект планируют реализовать в течение 5-7 лет. Предполагаемый объем инвестиций — 2-3 миллиарда рублей.

Андрей Кузяев входит в число 200 богатейших российских бизнесменов. Forbes оценил его состояние в 850 млн долларов.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Эр-Телеком Холдинг» намерен приобрести недвижимость в Саратове. Речь о площадях бывшего НИИ, на которых планируют разместить центр коллективного проектирования электронных и радиоэлектронных деталей.

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Пермский «Эр-Телеком Холдинг» будет строить IT-технопарк в Новосибирске. Соответствующее соглашение подписано между президентом холдинга Андреем Кузяевым и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым на международном технологическом форуме «Технопром-2022». «Соглашением предусмотрена реализация проекта по строительству в Новосибирске IT-технопарка. Как поясняют в „ЭР-Телекоме“, компания собирается создать технопарк от 50 тыс. кв. метров с рабочими местами — от 7 до 10 тысяч», — сообщает информационный ресурс Digital Russia. По данным издания, технопарк будет специализироваться на технологиях «умных домов», «умных городов», искусственного интеллекта и телекоммуникаций. Проект планируют реализовать в течение 5-7 лет. Предполагаемый объем инвестиций — 2-3 миллиарда рублей. Андрей Кузяев входит в число 200 богатейших российских бизнесменов. Forbes оценил его состояние в 850 млн долларов. Ранее URA.RU рассказывало, что «Эр-Телеком Холдинг» намерен приобрести недвижимость в Саратове. Речь о площадях бывшего НИИ, на которых планируют разместить центр коллективного проектирования электронных и радиоэлектронных деталей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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