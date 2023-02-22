Свердловский омбудсмен высказалась о захоронении погибших солдат ЧВК «Вагнер»

Омбудсмен Мерзлякова: ЧВК принадлежит к обычной категории ветеранов, относящихся к тем, кто погиб при защите Отечества

Родственникам погибших солдат из ЧВК военкоматы отказывали в помощи захоронения из-за отсутствия информации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что погибших солдат из ЧВК «Вагнер» должны хоронить с воинскими почестями. Своим мнением она поделилась на заседании заксобрания, передает корреспондент URA.RU.

«С юридической точки зрения ЧВК относятся к обычной категории ветеранов. Они не называются, но, как и все ребятки, которых мы принимаем в качестве „груза 200“, относятся к тем, кто погиб при защите Отечества», — передает словам Татьяны Мерзляковой корреспондент агентства.

По словам омбудсмена, родственникам погибших солдат из ЧВК военкоматы отказывали в помощи захоронения из-за отсутствия информации. «Так как компания не извещала областного военкома о погибшем из Свердловской области», — отметила она.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов поддержал главу Камышловского городского округа Алексея Половникова, чья команда попала под критику со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за отказ хоронить с почестями бойца ЧВК Ивана Савкина — бывшего заключенного. Это не первое публичное столкновение Пригожина со свердловскими властями. Перед Новым годом он требовал от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить только что назначенного директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева.