Свердловчане и челябинцы заинтересовались Пермью после рекламы юбилея города

22 февраля 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Трехсотлетие Перми празднуют в 2023 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Директор «Центра развития туризма» Пермского края Константин Тиминский рассказал о рекламе трехсотлетия в Перми в соседних регионах. По словам директора, слоган «Хочу в Пермь» оказался очень эффективным в Свердловской и Челябинской области. Об этом Тиминский рассказал во время прямой трансляции по планам развития туризма в регионе, запись которой опубликована в группе «Пермский край» в соцсети «Вконтакте». «Мы в прошлом году сделали наружную рекламу на соседние регионы. На диджитал-экранах мы сделали совершенно простую фразу с понятным посылом: „Хочу в Пермь“. Мы крутили в соседних регионах: Екатеринбург, Челябинск, Киров, Ярославль, Ижевск», — рассказал Тиминский. По словам директора центра развития туризма, эффективность рекламы они оценили по посещаемости сайта visitperm. На сайт чаще всего заходили из данных регионов. По заявлению Тиминского, люди задавали себе вопрос: «Почему я хочу в Пермь» и заходили на сайт. Также директор поделился опытом, когда для привлечения туристов обклеивали «Газели» в Свердловской и Челябинской области с рекламой Перми, что тоже дало свои результаты.

Директор «Центра развития туризма» Пермского края Константин Тиминский рассказал о рекламе трехсотлетия в Перми в соседних регионах. По словам директора, слоган «Хочу в Пермь» оказался очень эффективным в Свердловской и Челябинской области. Об этом Тиминский рассказал во время прямой трансляции по планам развития туризма в регионе, запись которой опубликована в группе «Пермский край» в соцсети «Вконтакте». «Мы в прошлом году сделали наружную рекламу на соседние регионы. На диджитал-экранах мы сделали совершенно простую фразу с понятным посылом: „Хочу в Пермь“. Мы крутили в соседних регионах: Екатеринбург, Челябинск, Киров, Ярославль, Ижевск», — рассказал Тиминский. По словам директора центра развития туризма, эффективность рекламы они оценили по посещаемости сайта visitperm. На сайт чаще всего заходили из данных регионов. По заявлению Тиминского, люди задавали себе вопрос: «Почему я хочу в Пермь» и заходили на сайт. Также директор поделился опытом, когда для привлечения туристов обклеивали «Газели» в Свердловской и Челябинской области с рекламой Перми, что тоже дало свои результаты.