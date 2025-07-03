Минобороны РФ подало новый иск к пермскому телефонному заводу

Минобороны России подало новый судебный иск к ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“». Ведомство требует взыскать с предприятия 29,2 млн рублей.
«Министерство обороны Российской Федерации обратилось с очередным исковым заявлением к ОАО „Пермский телефонный завод „Телта“ о взыскании 29,2 млн рублей. В настоящее время заявление к рассмотрению еще не принято. Подробности, касающиеся оснований иска, на данный момент не разглашаются“», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда города Москвы.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении основателя ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова, а также главного бухгалтера Елены Гришиной. Фигурантов обвиняют в хищении средств при исполнении государственного оборонного заказа.
По данным следствия, в период с 2017 по 2021 годы предприятие заключило с государственным заказчиком контракты на поставку телекоммуникационного оборудования на сумму свыше 1,4 млрд рублей. В ходе исполнения этих договоров Морозов, Высоков и Гришина внесли в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о завышенных расходах на приобретение комплектующих, что позволило им похитить более 48 млн рублей. Помимо этого, в 2020 и 2021 годах обвиняемые предпринимали попытки внести фиктивные данные с целью хищения дополнительных бюджетных средств на сумму свыше 16 млн рублей. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли ввиду вмешательства правоохранительных органов.
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