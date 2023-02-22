В Сургуте задержали рейс до Ханты-Мансийска. Скрин 23 февраля 2023 в 04:48 Размер текста - 17 + Авиарейс из Сургута в Ханты-Мансийск задерживается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вылет самолета авиакомпании Utair из Сургута в Ханты-Мансийск задерживается на один час. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Сургута. «Рейс авиакомпании Utair „Сургут — Ханты-Мансийск“, отправление в 07 часов 20 минут 23 февраля. Задержан до 08 часов 15 минут», — сообщается на онлайн-табло международного аэропорта. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени задержали самолет авиакомпании Utair. Авиарейс «Тюмень — Ханты-Мансийск» был задержан на несколько часов. Фото: скрин онлайн-табло аэропорта Сургут Вылет самолета авиакомпании Utair из Сургута в Ханты-Мансийск задерживается на один час. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Сургута. «Рейс авиакомпании Utair „Сургут — Ханты-Мансийск“, отправление в 07 часов 20 минут 23 февраля. Задержан до 08 часов 15 минут», — сообщается на онлайн-табло международного аэропорта. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени задержали самолет авиакомпании Utair. Авиарейс «Тюмень — Ханты-Мансийск» был задержан на несколько часов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям