22 февраля 2023
21 февраля 2023

В Сургуте задержали рейс до Ханты-Мансийска. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Авиарейс из Сургута в Ханты-Мансийск задерживается Фото:

Вылет самолета авиакомпании Utair из Сургута в Ханты-Мансийск задерживается на один час. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Сургута.

«Рейс авиакомпании Utair „Сургут — Ханты-Мансийск“, отправление в 07 часов 20 минут 23 февраля. Задержан до 08 часов 15 минут», — сообщается на онлайн-табло международного аэропорта.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени задержали самолет авиакомпании Utair. Авиарейс «Тюмень — Ханты-Мансийск» был задержан на несколько часов.

Фото:

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Вылет самолета авиакомпании Utair из Сургута в Ханты-Мансийск задерживается на один час. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Сургута. «Рейс авиакомпании Utair „Сургут — Ханты-Мансийск“, отправление в 07 часов 20 минут 23 февраля. Задержан до 08 часов 15 минут», — сообщается на онлайн-табло международного аэропорта. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени задержали самолет авиакомпании Utair. Авиарейс «Тюмень — Ханты-Мансийск» был задержан на несколько часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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