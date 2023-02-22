Авиарейс из Сургута в Ханты-Мансийск задерживается
Вылет самолета авиакомпании Utair из Сургута в Ханты-Мансийск задерживается на один час. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Сургута.
«Рейс авиакомпании Utair „Сургут — Ханты-Мансийск“, отправление в 07 часов 20 минут 23 февраля. Задержан до 08 часов 15 минут», — сообщается на онлайн-табло международного аэропорта.
Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени задержали самолет авиакомпании Utair. Авиарейс «Тюмень — Ханты-Мансийск» был задержан на несколько часов.
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