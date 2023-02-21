В Тюмени на несколько часов задержали рейс Utair в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. архив, подготовка к полету, ютейр, атр 72, аэропорт ремезов
Рейс из Рощино задержали на несколько часов Фото:

В тюменском аэропорту Рощино задержали на несколько часов вылет самолета Utair в Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров рейса.

«Довезли на автобусе до самолета, мы там постояли полчаса. На наших глазах сотрудники проверяли системы самолета. Развернули автобус и мы сидим в аэропорту. Похоже, замена самолета», — рассказал собеседник.

Согласно расписанию на сайте аэропорта, самолет должен был вылететь в Ханты-Мансийск в 7:45. На момент написания новости на онлайн-табло указано, что рейс задерживается. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что самолет из Москвы в Сургут задерживался в аэропорту вылета. Причиной задержки стали плохие метеоусловия.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

В тюменском аэропорту Рощино задержали на несколько часов вылет самолета Utair в Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров рейса. «Довезли на автобусе до самолета, мы там постояли полчаса. На наших глазах сотрудники проверяли системы самолета. Развернули автобус и мы сидим в аэропорту. Похоже, замена самолета», — рассказал собеседник. Согласно расписанию на сайте аэропорта, самолет должен был вылететь в Ханты-Мансийск в 7:45. На момент написания новости на онлайн-табло указано, что рейс задерживается. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет из Москвы в Сургут задерживался в аэропорту вылета. Причиной задержки стали плохие метеоусловия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...