В Тюмени на несколько часов задержали рейс Utair в ХМАО

В тюменском аэропорту Рощино задержали на несколько часов вылет самолета Utair в Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров рейса.
«Довезли на автобусе до самолета, мы там постояли полчаса. На наших глазах сотрудники проверяли системы самолета. Развернули автобус и мы сидим в аэропорту. Похоже, замена самолета», — рассказал собеседник.
Согласно расписанию на сайте аэропорта, самолет должен был вылететь в Ханты-Мансийск в 7:45. На момент написания новости на онлайн-табло указано, что рейс задерживается. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что самолет из Москвы в Сургут задерживался в аэропорту вылета. Причиной задержки стали плохие метеоусловия.
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