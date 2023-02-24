Зеленский раскрыл, в каких условиях прожил год с начала СВО. Видео

Зеленский показал свою комнату, в которой он живет с начала СВО

25 февраля 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

Зеленский рассказал, что год живет в Офисе президента Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский показал свою комнату в Офисе президента страны. По его словам, он живет в ней с начала проведения Россией специальной военной операции. «Да, я тут провел и 23, и 24 февраля», — отметил Зеленский в видеообзоре для украинского телеканала «1+1». На кадрах показали его спальню и ванную, которые расположены в одном из помещений Офиса президента Украины. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что целью операции является защита мирного населения Донбасса. Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вспомнил случай, когда в марте Зеленский воспользовался им в своих целях. По его словам, он рассказал украинскому лидеру о том, что Путин в личном разговоре с ним обещал безопасность Зеленскому. Беннет передал эти слова Зеленскому, который после этого вернулся в офис из бункера и записал видеообращение, где заявил, что ничего не боится.

Президент Украины Владимир Зеленский показал свою комнату в Офисе президента страны. По его словам, он живет в ней с начала проведения Россией специальной военной операции. «Да, я тут провел и 23, и 24 февраля», — отметил Зеленский в видеообзоре для украинского телеканала «1+1». На кадрах показали его спальню и ванную, которые расположены в одном из помещений Офиса президента Украины. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что целью операции является защита мирного населения Донбасса. Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вспомнил случай, когда в марте Зеленский воспользовался им в своих целях. По его словам, он рассказал украинскому лидеру о том, что Путин в личном разговоре с ним обещал безопасность Зеленскому. Беннет передал эти слова Зеленскому, который после этого вернулся в офис из бункера и записал видеообращение, где заявил, что ничего не боится.