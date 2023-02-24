Немецкий политолог: Германия имеет право начать боевые действия против РФ

25 февраля 2023 в 08:21 Размер текста - 17 +

Германия имеет возможность вступить в конфликт на стороне Украины, заявил Клаус Кресс Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наличие у Германии права на коллективную самооборону позволяет ей вмешаться в конфликт на Украине и вести боевые действия против России. Об этом рассказал немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс. «На основании права на коллективную самооборону Германия могла бы напрямую вмешаться в конфликт вместе с Украиной», — передает слова Кресса немецкий журнал Der Spiegel . Он добавил, что от участия ФРГ в конфликте отделяет только отсутствие решимости у немецкой элиты на начало вмешательства в боевые действия. При желании Германия может позволить себе гораздо больше, чем она делает сейчас, заключил политолог. Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков сделал неблагоприятный прогноз для Германии. По его словам, по завершении спецоперации на Украине экономика ФРГ столкнется с серьезными экономическими проблемами.

Наличие у Германии права на коллективную самооборону позволяет ей вмешаться в конфликт на Украине и вести боевые действия против России. Об этом рассказал немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс. «На основании права на коллективную самооборону Германия могла бы напрямую вмешаться в конфликт вместе с Украиной», — передает слова Кресса немецкий журнал Der Spiegel. Он добавил, что от участия ФРГ в конфликте отделяет только отсутствие решимости у немецкой элиты на начало вмешательства в боевые действия. При желании Германия может позволить себе гораздо больше, чем она делает сейчас, заключил политолог. Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков сделал неблагоприятный прогноз для Германии. По его словам, по завершении спецоперации на Украине экономика ФРГ столкнется с серьезными экономическими проблемами.