Депутат из Урая Евгений Ребякин передал посылки и «Ниву» военнослужащим в зоне СВО

Евгений Ребякин отвез военнослужащим в зону СВО автомобиль и посылки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из ХМАО, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, получили автомобиль «Нива» и посылки от земляков. Об этом сообщил депутат городской думы Урая Евгений Ребякин, недавно вернувшийся из зоны СВО.

«Поездка в город Мариуполь Донецкой Народной Республики прошла успешно, автомобиль доставлен на Донбасс и передан нашим военнослужащим, а также вручены поздравления, рисунки и открытки к Дню защитника Отечества от учеников 3а класса гимназии», — написал Евгений Ребякин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В сборе средств на покупку автомобиля участвовали как жители Урая и ХМАО, так и предприниматели города. Военнослужащие передают им свою благодарность.

Он отмечает, что город возвращается к мирной жизни — ведется строительство новых зданий, строятся дороги, в домах устанавливаются новые стеклопакеты. Трудности также остаются — не работает интернет, есть перебои с сотовой связью, нет гостиниц, аптек, автосервисов, общественного транспорта, крайне мало заправочных станций, одно работающее кафе на весь город.

Ребякин сообщил, что дорога в Мариуполь и обратно заняла у него неделю и эта поездка сильно на него повлияла. «Донбасс это не то место где именно сейчас нужно бывать каждому, но если уж вам там довелось побывать, вы не останетесь прежним человеком», — завершил он.

Ранее URA.RU рассказало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков обещал приехать в зону СВО к своему бывшему ученику. Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела встречу с военнослужащими из округа в ходе своей поездки в Донбасс.

Россия начала проведение специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Основными целями СВО президент РФ Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.