Военнослужащие из ХМАО, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, получили автомобиль «Нива» и посылки от земляков. Об этом сообщил депутат городской думы Урая Евгений Ребякин, недавно вернувшийся из зоны СВО.
«Поездка в город Мариуполь Донецкой Народной Республики прошла успешно, автомобиль доставлен на Донбасс и передан нашим военнослужащим, а также вручены поздравления, рисунки и открытки к Дню защитника Отечества от учеников 3а класса гимназии», — написал Евгений Ребякин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В сборе средств на покупку автомобиля участвовали как жители Урая и ХМАО, так и предприниматели города. Военнослужащие передают им свою благодарность.
Он отмечает, что город возвращается к мирной жизни — ведется строительство новых зданий, строятся дороги, в домах устанавливаются новые стеклопакеты. Трудности также остаются — не работает интернет, есть перебои с сотовой связью, нет гостиниц, аптек, автосервисов, общественного транспорта, крайне мало заправочных станций, одно работающее кафе на весь город.
Ребякин сообщил, что дорога в Мариуполь и обратно заняла у него неделю и эта поездка сильно на него повлияла. «Донбасс это не то место где именно сейчас нужно бывать каждому, но если уж вам там довелось побывать, вы не останетесь прежним человеком», — завершил он.
Ранее URA.RU рассказало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков обещал приехать в зону СВО к своему бывшему ученику. Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела встречу с военнослужащими из округа в ходе своей поездки в Донбасс.
Россия начала проведение специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Основными целями СВО президент РФ Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.
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