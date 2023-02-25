25 февраля 2023
24 февраля 2023

В пермской деревне на пожаре погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожар, огонь
Мужчина погиб при пожаре в жилом доме Фото:

Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в деревне Большая Мось (Пермский край). Инцидент произошел 25 февраля, передают пермские спасатели.

«Всего реагировали 23 человека личного состава и пять единиц техники. Сообщение о возгорании поступило в 13:40. Горение ликвидировали в 15:02. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю. Сейчас обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

О том, что в городе Чернушка (Пермский край) при пожаре погиб мужчина, URA.RU писало ранее. Сообщение о возгорании поступило к диспетчеру 3 февраля.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в деревне Большая Мось (Пермский край). Инцидент произошел 25 февраля, передают пермские спасатели. «Всего реагировали 23 человека личного состава и пять единиц техники. Сообщение о возгорании поступило в 13:40. Горение ликвидировали в 15:02. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю. Сейчас обстоятельства и причина происшествия устанавливаются. О том, что в городе Чернушка (Пермский край) при пожаре погиб мужчина, URA.RU писало ранее. Сообщение о возгорании поступило к диспетчеру 3 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...