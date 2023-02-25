В пермской деревне на пожаре погиб мужчина

Мужчина погиб при пожаре в жилом доме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в деревне Большая Мось (Пермский край). Инцидент произошел 25 февраля, передают пермские спасатели.

«Всего реагировали 23 человека личного состава и пять единиц техники. Сообщение о возгорании поступило в 13:40. Горение ликвидировали в 15:02. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сообщение опубликовано в telegram-канале ГУ МЧС России по Пермскому краю. Сейчас обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

О том, что в городе Чернушка (Пермский край) при пожаре погиб мужчина, URA.RU писало ранее. Сообщение о возгорании поступило к диспетчеру 3 февраля.