В Пермском крае при пожаре погиб мужчина

04 февраля 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

При пожаре один человек погиб, еще один пострадал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Чернушка (Пермский край) при пожаре на ул. Льнозаводская погиб мужчина. Еще один человек пострадал, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре поступило 3 февраля в 23:05. До прибытия пожарных два жильца эвакуировались самостоятельно, но в результате возгорания в одной из квартир дома был обнаружен погибший. Еще один человек получил травму», — сообщается в ведомстве. На пожар выезжали пять единиц техники и 21 человек личного состава. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 23:47. Ранее URA.RU писало, что в Кудымкаре (Пермский край) при пожаре спасли мужчину. Установлено, что горело потолочное перекрытие возле дымовой трубы.

В городе Чернушка (Пермский край) при пожаре на ул. Льнозаводская погиб мужчина. Еще один человек пострадал, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре поступило 3 февраля в 23:05. До прибытия пожарных два жильца эвакуировались самостоятельно, но в результате возгорания в одной из квартир дома был обнаружен погибший. Еще один человек получил травму», — сообщается в ведомстве. На пожар выезжали пять единиц техники и 21 человек личного состава. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 23:47. Ранее URA.RU писало, что в Кудымкаре (Пермский край) при пожаре спасли мужчину. Установлено, что горело потолочное перекрытие возле дымовой трубы.