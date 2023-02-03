03 февраля 2023

В Пермском крае при пожаре погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, сотрудники мчс, пожарный
При пожаре один человек погиб, еще один пострадал Фото:

В городе Чернушка (Пермский край) при пожаре на ул. Льнозаводская погиб мужчина. Еще один человек пострадал, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре поступило 3 февраля в 23:05. До прибытия пожарных два жильца эвакуировались самостоятельно, но в результате возгорания в одной из квартир дома был обнаружен погибший. Еще один человек получил травму», — сообщается в ведомстве.

На пожар выезжали пять единиц техники и 21 человек личного состава. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 23:47.

Ранее URA.RU писало, что в Кудымкаре (Пермский край) при пожаре спасли мужчину. Установлено, что горело потолочное перекрытие возле дымовой трубы.

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В городе Чернушка (Пермский край) при пожаре на ул. Льнозаводская погиб мужчина. Еще один человек пострадал, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре поступило 3 февраля в 23:05. До прибытия пожарных два жильца эвакуировались самостоятельно, но в результате возгорания в одной из квартир дома был обнаружен погибший. Еще один человек получил травму», — сообщается в ведомстве. На пожар выезжали пять единиц техники и 21 человек личного состава. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 23:47. Ранее URA.RU писало, что в Кудымкаре (Пермский край) при пожаре спасли мужчину. Установлено, что горело потолочное перекрытие возле дымовой трубы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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