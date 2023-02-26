Свердловский город на пять дней останется без электричества

27 февраля 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

В Ревде с 27 февраля по 3 марта будет плановое отключение электричества Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ревде (Свердловская область) с 27 февраля по 3 марта будет плановое отключение электричества. Соответствующая информация появилась в telegram-канале «ЭлектросетиРевда». 27 февраля отключения произведут по следующим адресам (ВЛ-6 кВ, РММЗ — Старый город, В-6 Пугачева): ул. Ржавитина, Героев, Победителей, Мирная, Небесная, Воинской славы, Патриотов, Армейская, Самолетная, Звездная, Высотная, к/с: Медик, Сосновый бор, Ромашка, Вишенка, б/о: Березка, Голубая волна, Лесная жемчужина, Ромашка. Электричества не будет с 09:00 до 14:00. 28 февраля отключения произведут по следующим адресам (г. ВЛ-6 кВ ПС Мариинская — Северная часть, включение новой ТП): ул. Пионеров, Нагорная, Первомайская, Гоголя, Береговая, Клубная, Калиновая, Некрасова, Молодежная, Спартака, Калинина, Мичурина,9,14-30, Коммунаров,1-9,2-8, Шумиха, уч.№128. Электричества не будет c 14:00 до 18:00. 1 марта отключения произведут по следующим адресам (ВЛ-6 кВ ПС Мариинская — Школа 13): п. Краснояр, с. Мариинск: ул. Южная, Учителей, Рассветная, Коммунаров,11-31,10-28, Калинина,19. Электричества не будет c 10:00 до 17:00. 2 марта отключения произведут по следующим адресам (ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП Набережная замена опоры): п. Краснояр ул. Набережная,41-47, Комсомольская,27-35. Электричества не будет с 09:00 до 17:00. 3 марта отключения произведут по следующим адресам (ВЛ-0,4 кВ ТП Южный — №1 замена опоры): ул. С.Ковалевской, Тельмана, Коммунаров. Электричества не будет с 09:00 до 18:00. Кроме всего, электричества не будет с 09:00 до 18:00 по улицам: Бутовая, Новокирпичников, к/сад «Рябинка». Ранее URA.RU писало, что два свердловских поселка остались без электричества. В поселках Чапаева и Шамейский 21 и 22 февраля отключали электричество на восемь с половиной часов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ревде (Свердловская область) с 27 февраля по 3 марта будет плановое отключение электричества. Соответствующая информация появилась в telegram-канале «ЭлектросетиРевда». 27 февраля отключения произведут по следующим адресам (ВЛ-6 кВ, РММЗ — Старый город, В-6 Пугачева): ул. Ржавитина, Героев, Победителей, Мирная, Небесная, Воинской славы, Патриотов, Армейская, Самолетная, Звездная, Высотная, к/с: Медик, Сосновый бор, Ромашка, Вишенка, б/о: Березка, Голубая волна, Лесная жемчужина, Ромашка. Электричества не будет с 09:00 до 14:00. 28 февраля отключения произведут по следующим адресам (г. ВЛ-6 кВ ПС Мариинская — Северная часть, включение новой ТП): ул. Пионеров, Нагорная, Первомайская, Гоголя, Береговая, Клубная, Калиновая, Некрасова, Молодежная, Спартака, Калинина, Мичурина,9,14-30, Коммунаров,1-9,2-8, Шумиха, уч.№128. Электричества не будет c 14:00 до 18:00. 1 марта отключения произведут по следующим адресам (ВЛ-6 кВ ПС Мариинская — Школа 13): п. Краснояр, с. Мариинск: ул. Южная, Учителей, Рассветная, Коммунаров,11-31,10-28, Калинина,19. Электричества не будет c 10:00 до 17:00. 2 марта отключения произведут по следующим адресам (ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП Набережная замена опоры): п. Краснояр ул. Набережная,41-47, Комсомольская,27-35. Электричества не будет с 09:00 до 17:00. 3 марта отключения произведут по следующим адресам (ВЛ-0,4 кВ ТП Южный — №1 замена опоры): ул. С.Ковалевской, Тельмана, Коммунаров. Электричества не будет с 09:00 до 18:00. Кроме всего, электричества не будет с 09:00 до 18:00 по улицам: Бутовая, Новокирпичников, к/сад «Рябинка». Ранее URA.RU писало, что два свердловских поселка остались без электричества. В поселках Чапаева и Шамейский 21 и 22 февраля отключали электричество на восемь с половиной часов.