Два свердловских поселка останутся без электричества

17 февраля 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

В поселках Чапаева и Шамейский два дня будут отключать электричество Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В поселках Чапаева и Шамейский (Свердловская область) 21 и 22 февраля отключат электричество на восемь с половиной часов. Электроэнергии не будет с 08:30 до 17:00, сообщает пресс-служба Малышевского городского округа. «В Шамейском и Чапаева 21 и 22 февраля будет отключена электроэнергия. Время отключения: с 08:30 до 17:00», — пишет пресс-служба Малышевского ГО в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе пояснили, что причиной отключения электроэнергии в двух поселках стала расчистка трассы. Ранее URA.RU писало, что поселок Монетный (Березовский) остался без воды, тепла и электричества. Причиной этому стало упавшее дерево на провода.

В поселках Чапаева и Шамейский (Свердловская область) 21 и 22 февраля отключат электричество на восемь с половиной часов. Электроэнергии не будет с 08:30 до 17:00, сообщает пресс-служба Малышевского городского округа. «В Шамейском и Чапаева 21 и 22 февраля будет отключена электроэнергия. Время отключения: с 08:30 до 17:00», — пишет пресс-служба Малышевского ГО в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе пояснили, что причиной отключения электроэнергии в двух поселках стала расчистка трассы. Ранее URA.RU писало, что поселок Монетный (Березовский) остался без воды, тепла и электричества. Причиной этому стало упавшее дерево на провода.