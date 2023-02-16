16 февраля 2023

Два свердловских поселка останутся без электричества

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В поселках Чапаева и Шамейский два дня будут отключать электричество Фото:

В поселках Чапаева и Шамейский (Свердловская область) 21 и 22 февраля отключат электричество на восемь с половиной часов. Электроэнергии не будет с 08:30 до 17:00, сообщает пресс-служба Малышевского городского округа.

«В Шамейском и Чапаева 21 и 22 февраля будет отключена электроэнергия. Время отключения: с 08:30 до 17:00», — пишет пресс-служба Малышевского ГО в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе пояснили, что причиной отключения электроэнергии в двух поселках стала расчистка трассы.

Ранее URA.RU писало, что поселок Монетный (Березовский) остался без воды, тепла и электричества. Причиной этому стало упавшее дерево на провода.

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В поселках Чапаева и Шамейский (Свердловская область) 21 и 22 февраля отключат электричество на восемь с половиной часов. Электроэнергии не будет с 08:30 до 17:00, сообщает пресс-служба Малышевского городского округа. «В Шамейском и Чапаева 21 и 22 февраля будет отключена электроэнергия. Время отключения: с 08:30 до 17:00», — пишет пресс-служба Малышевского ГО в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе пояснили, что причиной отключения электроэнергии в двух поселках стала расчистка трассы. Ранее URA.RU писало, что поселок Монетный (Березовский) остался без воды, тепла и электричества. Причиной этому стало упавшее дерево на провода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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