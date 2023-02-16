Два свердловских поселка останутся без электричества

В поселках Чапаева и Шамейский два дня будут отключать электричество
В поселках Чапаева и Шамейский (Свердловская область) 21 и 22 февраля отключат электричество на восемь с половиной часов. Электроэнергии не будет с 08:30 до 17:00, сообщает пресс-служба Малышевского городского округа.
«В Шамейском и Чапаева 21 и 22 февраля будет отключена электроэнергия. Время отключения: с 08:30 до 17:00», — пишет пресс-служба Малышевского ГО в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе пояснили, что причиной отключения электроэнергии в двух поселках стала расчистка трассы.
Ранее URA.RU писало, что поселок Монетный (Березовский) остался без воды, тепла и электричества. Причиной этому стало упавшее дерево на провода.
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