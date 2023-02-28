Вучич раскрыл детали секретного разговора с представителя Запада по СВО

Вучич: на Западе признались, что являются стороной в конфликте на Украине

01 марта 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

Александра Вучича пытались склонить к сотрудничеству Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители западных стран в личных разговорах с президентом Сербии Александром Вучичем признались в том, что участвуют в конфликте на Украине. Помимо этого, они попытались склонить его к своей позиции в этом вопросе, о чем заявил сам лидер балканской страны в эфире одного из местных телеканалов. «Мне сказали: „У нас идет война в Европе, мы участвуем, хоть мы и не говорим этого“. И говорят, что мы [Белград] потеряем многое или все, если не будем вести себя как надо», — заявил Вучич в эфире PTC . Он также рассказал, что представители Запада принесли ему свое предложение по конфликту в Косово, анонсировали возможный вывод инвестиций, прекращение взаимной интеграции и изоляцию от мира. После объявления президентом России Владимиром Путиным о начале спецоперации на Украине страны Запада начали оказывать поддержку Киеву. Они также стали участником конфликта, после того как ввели масштабные санкции против РФ, таким образом пытаясь оказать давление. При этом киевский режим начал получать разнообразное вооружение, в том числе танки и артиллерию.

Представители западных стран в личных разговорах с президентом Сербии Александром Вучичем признались в том, что участвуют в конфликте на Украине. Помимо этого, они попытались склонить его к своей позиции в этом вопросе, о чем заявил сам лидер балканской страны в эфире одного из местных телеканалов. «Мне сказали: „У нас идет война в Европе, мы участвуем, хоть мы и не говорим этого“. И говорят, что мы [Белград] потеряем многое или все, если не будем вести себя как надо», — заявил Вучич в эфире PTC. Он также рассказал, что представители Запада принесли ему свое предложение по конфликту в Косово, анонсировали возможный вывод инвестиций, прекращение взаимной интеграции и изоляцию от мира. После объявления президентом России Владимиром Путиным о начале спецоперации на Украине страны Запада начали оказывать поддержку Киеву. Они также стали участником конфликта, после того как ввели масштабные санкции против РФ, таким образом пытаясь оказать давление. При этом киевский режим начал получать разнообразное вооружение, в том числе танки и артиллерию.