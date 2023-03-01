WSJ: нейтралитет Швейцарии серьезно помешал Киеву в конфликте

02 марта 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

Швейцария тормозит поставки оружия Киеву Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Швейцария, остающаяся на позиции вооруженного нейтралитета, мешает странам НАТО оказывать помощь Киеву в конфликте с Россией. Украина готова отправить своих переговорщиков в Берн, чтобы убедить Швейцарию изменить свою политику. «В Швейцарии сложилась многовековая традиция нейтралитета. Соблюдение Швейцарией запрета на экспорт и реэкспорт оружия и боеприпасов в зоны конфликтов не позволяет странам НАТО предоставлять Украине свои запасы боеприпасов и вооружений», — пишет The Wall Street Journal. По информации издания, речь идет о запрете поставок батарей ПВО и танков. Испания и Дания уже жаловались, когда Берн не разрешил из экспортировать на Украину систему ПВО Aspide и боевые машины пехоты Piranha III, в которых используются детали швейцарского производства. В публикации отмечается, что Швейцария занимает 14 место в мире по объему экспорта вооружений. По данным WSJ, комитет по иностранным делам украинского парламента готов отправить в Берн делегацию, которая проведет переговоры по вопросу поставок вооружения. Западные страны также оказывают давление на Швейцарию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Швейцария не может оставаться нейтральной. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Швейцария стала участником конфликта на Украине, присоединившись к беспрецедентным санкциям против России. В ноябре 2022 года Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия России и Украине. В январе этого года госсекретарь швейцарского МИДа Лилиан Лэ сообщила, что Швейцария не будет передавать Киеву замороженные в стране российские активы, потому что для этого нет юридических оснований. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Швейцария, остающаяся на позиции вооруженного нейтралитета, мешает странам НАТО оказывать помощь Киеву в конфликте с Россией. Украина готова отправить своих переговорщиков в Берн, чтобы убедить Швейцарию изменить свою политику. «В Швейцарии сложилась многовековая традиция нейтралитета. Соблюдение Швейцарией запрета на экспорт и реэкспорт оружия и боеприпасов в зоны конфликтов не позволяет странам НАТО предоставлять Украине свои запасы боеприпасов и вооружений», — пишет The Wall Street Journal. По информации издания, речь идет о запрете поставок батарей ПВО и танков. Испания и Дания уже жаловались, когда Берн не разрешил из экспортировать на Украину систему ПВО Aspide и боевые машины пехоты Piranha III, в которых используются детали швейцарского производства. В публикации отмечается, что Швейцария занимает 14 место в мире по объему экспорта вооружений. По данным WSJ, комитет по иностранным делам украинского парламента готов отправить в Берн делегацию, которая проведет переговоры по вопросу поставок вооружения. Западные страны также оказывают давление на Швейцарию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Швейцария не может оставаться нейтральной. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Швейцария стала участником конфликта на Украине, присоединившись к беспрецедентным санкциям против России. В ноябре 2022 года Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия России и Украине. В январе этого года госсекретарь швейцарского МИДа Лилиан Лэ сообщила, что Швейцария не будет передавать Киеву замороженные в стране российские активы, потому что для этого нет юридических оснований.