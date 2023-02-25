В МИД РФ заявили о новом статусе Швейцарии в конфликте на Украине

Швейцария стала участником конфликта на Украине, присоединившись к беспрецедентным санкциям против России. В связи с этим страна не может предлагать площадку для переговоров между РФ и Украиной в качестве посредника. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
«Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством», — приводятся слова Захаровой в официальном заявлении на сайте МИД. В ведомстве также отметили, что Швейцария отныне не может претендовать на роль посредника в урегулировании кризиса на Украине, в том числе, предлагая свою площадку для проведения мирных переговоров.
Таким образом официальный представитель внешнеполитического ведомства ответила на недавнее заявление лавы МИД Швейцарии Иньяцо Кассис. По словам министра, в Женеве «не на самом высоком уровне» ведутся переговоры по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта, передает «Национальная служба новостей».
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Швейцария стала участником конфликта на Украине, присоединившись к беспрецедентным санкциям против России. В связи с этим страна не может предлагать площадку для переговоров между РФ и Украиной в качестве посредника. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. «Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством», — приводятся слова Захаровой в официальном заявлении на сайте МИД. В ведомстве также отметили, что Швейцария отныне не может претендовать на роль посредника в урегулировании кризиса на Украине, в том числе, предлагая свою площадку для проведения мирных переговоров. Таким образом официальный представитель внешнеполитического ведомства ответила на недавнее заявление лавы МИД Швейцарии Иньяцо Кассис. По словам министра, в Женеве «не на самом высоком уровне» ведутся переговоры по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта, передает «Национальная служба новостей».