В МИД РФ заявили о новом статусе Швейцарии в конфликте на Украине

Захарова: Швейцария утратила нейтралитет в конфликте на Украине

25 февраля 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что Швейцария больше не может претендовать на роль посредника по Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Швейцария стала участником конфликта на Украине, присоединившись к беспрецедентным санкциям против России. В связи с этим страна не может предлагать площадку для переговоров между РФ и Украиной в качестве посредника. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. «Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством», — приводятся слова Захаровой в официальном заявлении на сайте МИД. В ведомстве также отметили, что Швейцария отныне не может претендовать на роль посредника в урегулировании кризиса на Украине, в том числе, предлагая свою площадку для проведения мирных переговоров. Таким образом официальный представитель внешнеполитического ведомства ответила на недавнее заявление лавы МИД Швейцарии Иньяцо Кассис. По словам министра, в Женеве «не на самом высоком уровне» ведутся переговоры по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта, передает «Национальная служба новостей».

Швейцария стала участником конфликта на Украине, присоединившись к беспрецедентным санкциям против России. В связи с этим страна не может предлагать площадку для переговоров между РФ и Украиной в качестве посредника. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. «Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством», — приводятся слова Захаровой в официальном заявлении на сайте МИД. В ведомстве также отметили, что Швейцария отныне не может претендовать на роль посредника в урегулировании кризиса на Украине, в том числе, предлагая свою площадку для проведения мирных переговоров. Таким образом официальный представитель внешнеполитического ведомства ответила на недавнее заявление лавы МИД Швейцарии Иньяцо Кассис. По словам министра, в Женеве «не на самом высоком уровне» ведутся переговоры по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта, передает «Национальная служба новостей».